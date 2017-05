Po remoncie Urząd Gminy będzie miał do dyspozycji o jedną kondygnację więcej (fot. Jacek Barczyński)

– Przez pięć ostatnich lat odkładaliśmy tę inwestycję uważając, że inne zadania są ważniejsze – mówi wójt Wiesław Kociuba. – W końcu uznaliśmy, że z tym remontem nie możemy już dłużej czekać. Tym bardziej, że w końcu na niego nas stać. Przeznaczyliśmy na ten cel 3 mln zł.

Wójt podkreśla, że mieszkańcy gminy zasługują na reprezentacyjny urząd, w którym będą warunki do ich sprawnej obsługi. Tymczasem z roku na rok przybywa mu obowiązków i co za tym idzie urzędników. W końcu doszło do tego, że ci w ciasnych pomieszczeniach siedzieli już jeden drugiemu niemal na głowie.

Program inwestycji poza podwyższeniem budynku obejmuje wymianę elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę sanitariatów oraz wydzielenie nowych pomieszczeń. Do wyremontowanej piwnicy zostanie przeniesione gminne archiwum. Z kondygnacji na kondygnację będzie można przemieszczać się windą. Z kolei nowa klatka schodowa ma już spełniać wymogi przeciwpożarowe. W budynku przeznaczono także do wymiany wszystkie instalacje, od wodno-kanalizacyjnej, przez elektryczną po telekomunikacyjną, wentylacyjną i grzewczą. Starą kotłownię zastąpi nowa, gzowa. Zaangażowana firma ze wszystkim ma się uporać do marca przyszłego roku.

Samorząd gminy ma dla kogo inwestować. W ciągu ostatniej dekady w gminie Chełm przybyło około 2 tys. mieszkańców. W skali województwa właśnie ta gmina przoduje pod względem ilości zmodernizowanych i wybudowanych dróg. Tylko dwa ostatnie lata to 30 km drogowych nawierzchni. Gmina jest już niemal w całości zwodociągowana i skanalizowana. Utrzymuje sześć nowoczesnych zespołów szkół i w każdej z nich działa oddział przedszkolny. Dumą samorządu jest też osiem jednostek OSP, dwa kluby sportowe i sieć świetlic.

Naturalną koleją rzeczy tak zagospodarowana gmina w coraz większym stopniu staje się luksusową sypialnią dla Chełma. Nowe domy wyrastają przede wszystkim w takich ośrodkach, jak Janów, Strupin, Żółtańce, Nowosiółki, czy Uher koło lotniska PWSZ. Obecność tego obiektu wraz uczelnianym Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich przydaje gminie nie tylko kolorytu, ale też zwiększa jej potencjał.