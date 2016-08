Jak wybrać dobry plecak szkolny? Porady ortopedy

Zdaniem ortopedy przy wyborze plecaka przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, by nie był on zbyt duży. – Szerokość plecaka nie może przekraczać szerokości barków i nie może być on dłuższy niż ok. osiem centymetrów poniżej linii talii – wyjaśnia Kopko.

Nie należy także decydować się na plecaki ze zbyt miękką tylną ścianą – nie musi ona mieć stelaża, ale powinna ona być wzmocniona pianką lub gąbką.

– Jeśli tył plecaka będzie zbyt miękki, obciążenia będą się źle rozkładały i może to powodować duży ucisk na splot barkowy lub cały ciężar będzie skupiał się na pośladkach i kości krzyżowej – zwraca uwagę Kopko.

Warto także wybierać plecaki z wieloma przegródkami i kieszeniami w środku, by dziecko mogło w nich dokładnie porozmieszczać podręczniki i przybory szkolne. Dzięki temu obciążenie będzie się rozkładało równomiernie, co jest znacznie korzystniejsze dla kręgosłupa.

Należy także zwracać uwagę, by szelki plecaka nie były zbyt wąskie. – Wskazane jest też, żeby szelki były spinane specjalnymi sprzączkami na klatce piersiowej i na tali, by obciążenia rozkładały się przynajmniej w dwóch miejscach – dodaje ortopeda.

Kupując plecak, rodzice powinni pamiętać także, że jego wybór warto skonsultować z dzieckiem. To ono powinno zadecydować np. o kolorze tornistra lub o plecaku z wizerunkiem ulubionego bohatera.