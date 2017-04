Do dziś powstało już 116 odcinków programu „Wiedza z wami”. Kanał na YouTube subskrybuje w tej chwili 26 tys. osób, a filmy zanotowały ponad 2 miliony wyświetleń. Sami maturzyści są zachwyceni. „Pani jest taka super, dałabym dużo żeby mieć taką nauczycielkę” – to tylko jeden z bardzo wielu pozytywnych komentarzy.

Wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy wprowadzano zmiany na maturze. Jak mówi nauczycielka, było mało informacji o tym jaki będzie nowy egzamin i niewiele czasu na przygotowania. – Pomyślałam: czego by nie zrobić czegoś dodatkowego, do czego moi uczniowie będą mogli wracać, obejrzeć i powtórzyć? A skorzystać na tym mogą także inni – opowiada Izabela Kasperek.

Izabela Kasperek kręci filmy, które można oglądać w internecie. W jednym z nich nauczycielka ćwiczy na urządzeniu w plenerowej siłowni nad Zalewem Zemborzyckim. – Czasami w życiu musimy podjąć pewien wysiłek, żeby osiągnąć zamierzony cel – mówi do kamery. Ale jej kanał na YouTube nie jest o tężyźnie fizycznej, a umysłowej. W tym odcinku nauczycielka opowiadała o „Tangu” Sławomira Mrożka. Każdy kolejny opowiada o innej lekturze lub okresie w literaturze. I każdy jest nagrywany w takim, dość niezwykłym jak na korepetycje, otoczeniu.

Nauczycielka przestrzega też przed plotkami, które nie mają nic wspólnego z prawdą. – Chyba z okazji 1 kwietnia w internecie pojawił się żart, że nie będzie już „Lalki” na maturze, bo nie będziemy promować kobiet, które nie prowadzą się godziwie. To był czyjś żart, ale bardzo dużo ludzi w niego uwierzyło – śmieje się pani Izabela.

Przed każdym egzaminem maturalnym uczniowie poszukują przecieków tematów z CKE. Nie inaczej jest i w tym roku. Matura 2017 z polskiego - przecieki z CKE? Nie ma co liczyć na takie informacje pojawiające się na forach internetowych. To najczęściej żarty lub co gorsza oszustwo.