Szkoła 3.0 w Lublinie. Zostań liderem i pomóż

– Projekt Szkoła 3.0 powstał w odpowiedzi na dramatyczną sytuację dzieci znajdujących się pod opieką pieczy zastępczej. Według raportu opublikowanego przez NIK, aż 82 proc. wychowanków nie potrafi się usamodzielnić w chwili ukończenia 18. roku życia. Młodzi ludzie nie potrafią znaleźć pracy, co powoduje, że korzystają z dostępnych form pomocy społecznej i wracają do patologicznych środowisk – tłumaczy Kamila Wilczyńska, z Zespołu Szkoły 3.0. - Postanowiliśmy przerwać to błędne koło.

W ubiegłym roku uruchomiono program wsparcia dla 50 dzieci z krakowskich domów dziecka. Podopieczni uczęszczają na cotygodniowe lekcje programowania, podczas których uczą się tworzenia gier i aplikacji. Twórcy projektu zakładają, że przekazywane umiejętności ułatwią młodym ludziom odnalezienie się na współczesnym rynku pracy, na którym branża IT stale zwiększa swój udział.

– Wdrażamy też program mentorski. Dzieci uczęszczające na zajęcia programowania otrzymują indywidualne wsparcie wolontariuszy - Mentorów (osoby głównie z branży IT), którzy poza wsparciem i przekazywaniem umiejętności pomogą pokierować ich przyszłą karierą zawodową - mówi wiceprezes Fundacji Sarigato, pomysłodawca projektu, Paulina Wójtowicz.

I to właśnie Liderów - osób chętnych do stworzenia Szkoły 3.0 w Lublinie szukają teraz organizatorzy.

– Dzięki wsparciu sponsora - firmie TwójRobot.pl, oferującej zajęcia robotyki i programowania, we wrześniu dzieci z lubelskich domów dziecka będą mogły rozpocząć całoroczne zajęcia. Potrzeba im lokalnego organizatora, który dopilnuje, aby program prężnie się rozwijał – dodaje Wilczyńska.

Aby zostać Liderem, należy wziąć udział w rekrutacji poprzez uzupełnienie poniższego formularza: http://bit.ly/LiderMiasta