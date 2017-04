Call of Duty: Infinite Warfare. Cztery nowe mapy i Pam Grier

Wśród nowych map jest jedna przerobiona z Modern Warfare 2. A w trybie Zombie do obsady dołączyła aktorka Pam Grier. Co jeszcze znajdziemy w Continuum, nowym dodatku do Call of Duty: Infinite Warfare?

Continuum to drugie już (po dodatku Sabotaż) rozszerzenie do gry Call of Duty: Infinite Warfare. W skrócie to cztery nowe mapy do rozgrywek wieloosobowych i nowa odsłona trybu Zombie. jak to się prezentuje w szczegółach?

Mapa Turista to ekskluzywny ośrodek spa położony w środku gigantycznego szkieletu przedpotopowego stwora. Są gniazda snajperskie i ciasne wnętrza.

Scrap to księżycowe złomowisko.

Archive zaś to mapa ulokowana w futurystycznej galerii sztuki. I wreszcie Excess, czyli nowa wersja znanej z Call of Duty: Modern Warfare 2 mapy Rust. To dach wielkiego wieżowca z akcją skoncentrowaną wokół niedużego apartamentu.

- W Continuum nasza ekipa włożyła masę charakterystycznych elementów nadających indywidualny styl każdej z map, tak, by każda potyczka była wciągającą przygodą dla całej drużyny - komentuje w oficjalnym komunikacie Dave Stohl, szef studia Infinity Ward.

Natomiast Shaolin Shuffle to kolejna część walki z zombie. Akcja przeniesie graczy do Nowego Jorku ery disco. Jest metro, są kluby nocne, a wszystko kończy się w dojo prowadzonym przez Siostrę z Shaolin. Głosu i twarzy tej postaci użyczyła właśnie Pam Grier znana przede wszystkim z głównej roli w filmie Jackie Brown Quentina Tarantino.

- Shaolin Shuffle przenosi nasz kooperacyjny serial o zombie na zupełnie nowy poziom. Wszystko, co znajdziecie w nowym scenariuszu, od disco-zombie, przez dialogi między postaciami, po elementy wschodnich sztuk walki, zostało przemyślane tak, by porwać graczy do szalonego funky-ekspresu, z którego wysiądą na kolejnej przerażającej stacji i poznają nowy rozdział filmowego horroru popychający dalej historię oryginału - dodaje Dave Stohl.

Dodatek Call of Duty: Infinite Warfare Continuum jest już dostępny na PlayStation 4. W późniejszym terminie ukaże się także na PC i Xbox One.