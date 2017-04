Call of Duty: WWII. Pierwszy zwiastun (wideo)

Pobór do 1 Dywizji Piechoty rozpocznie 3 listopada. Już pierwszego dnia na żołnierzy czeka lądowanie w Normandii. A na razie jest pierwszy zwiastun gry Call of Duty: WWII.

Od kilku lat, niezależnie od studia, które pracowało nad kolejną odsłoną, seria Call of Duty coraz bardziej wybiegała w przeszłość. Kosmiczne pojedynki, mechy, walki na stacjach orbitalnych, brak grawitacji... Wydaje się, że spora część graczy miała już tego dość.

W tym roku seria wraca do swoich korzeni, czyli na fronty II wojny światowej.

Kampania dla jednego gracza w grze Call of Duty: WWII pozwoli nam przejść szlak bojowy amerykańskiej 1 Dywizja Piechoty (Big Red One): od lądowania w Normandii, przez walki we Francji i wyzwolenie Paryża, po marsz w głąb Niemiec.

Jak zapowiadają twórcy ze studia Sledgehammer Games, ta wojenna opowieść ma być autentyczna, pozbawiona lukru i bardzo kinowa.

- Call of Duty: WWII to przygoda pełna pasji i inspiracji dla całej załogi Sledgehammer Games. Zespół jest całkowicie oddany jednemu celowi: ukazaniu wstrząsającego wydarzenia jakim była ta wojna w ujęciu ukazującym heroizm i poświęcenie żołnierzy - komentuje w komunikacie prasowym Michael Condrey, współzałożyciel Sledgehammer Games.



Wtóruje mu Glen Schofield, szef i współzałożyciel studia: - Historia, którą tu opowiadamy, to coś z czym dotąd nie mieliśmy okazji się zmierzyć. To zdumiewająca podróż zwykłych ludzi w kierunku wojennego heroizmu. W poszanowaniu dla pokolenia, które walczyło w tym największym z konfliktów, chcemy przedstawić rzecz realistycznie i ukazać ten punkt zwrotny w dziejach naszego świata tak, by móc z kolei o tej grze potem mówić jako o punkcie zwrotnym w naszym życiu zawodowym.

Twórcy zdradzili też kilka informacji na temat rozgrywek wieloosobowych. Poszczególne tryby mają być skoncentrowane na walce piechoty na tle charakterystycznych miejsc ówczesnych wielkich bitew.

"Tryb wieloosobowy podsunie graczom również zupełnie nowy sposób kreacji postaci poprzez mechanikę Dywizji, nowatorski wieloosobowy tryb fabularny - Wojnę - oraz Kwaterę Główną, pierwsze w swoim rodzaju centrum społecznościowe, zaprojektowane by zapewnić graczom kontakt ze znajomymi" - czy-tamy w informacji prasowej.

Tak, jak i w poprzednich odsłonach Call of Duty, tak i tym razem nie zabraknie trybu Zombie. Więcej informacji na temat wszystkich tych trybów mamy poznać podczas czerwcowych targów E3.

Co jeszcze wiadomo?

A na przykład to, że składając zamówienie przedpremierowe, otrzymamy dostęp do bety Call of Duty: WWII. I że do wyboru jest kilka wersji gry: Edycja Bazowa, Cyfrowa Edycja Bazowa, Cyfrowa Edycja Deluxe (z przepustką sezonową i dodatkami) oraz Edycja Pro (z przepustką sezonową, steelbookiem i dodatkami).

A na koniec pierwszy zwiastun gry Call of Duty: WWII