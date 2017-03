Syberia 3: Anna Dereszowska w roli głównej (wideo)

- Moja postać, Kate Walker, jest kobietą stanowczą i zdecydowaną, ale jednocześnie bardzo empatyczną - opowiada Anna Dereszowska w oficjalnym komunikacie. - Zostawia swoje życie, by komuś pomóc. Po nagraniu trudno wyrwać się z tej gry – z mrocznego, porywającego klimatu. Cieszę się, że mogłam wziąć w niej udział.

Przygoda z nową Syberią rozpocznie się w dość dramatycznych okolicznościach. Umierająca Kate zostaje odnaleziona przez Youkoli, plemię nomadów. Tak Kate trafi do wioski Valsembor, gdzie zacznie się jej nowa, niebezpieczna i pełna tajemnic, przygoda.

I po raz pierwszy w historii serii, wszystko będzie w pełnym 3D.

Gra Syberia 3, za którą odpowiada studio Microids, do sprzedaży trafi 20 kwietnia. Na PC, PlayStation 4 i Xbox One (w późniejszym terminie pojawi się także wersja na Nintendo Switch).

Gra będzie dostępna w pełnej polskiej wersji językowej. A skoro już mowa o tym, co słychać: kompozytorem muzyki do nowej Syberii jest Inon Zur, który na liście "gry z moją muzyką" może wpisać takie pozycje jak Fallout 3 i 4, Dragon Age i Prince of Persia.