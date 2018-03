Po tych słowach ukraińskiego polityka wezwano policję. Zadziała ustawa o IPN?

To może być pierwsza taka sprawa od czasu wejścia w życie kontrowersyjnej ustawy o IPN. Prokuratura w Hrubieszowie oceni, czy podczas niedzielnych uroczystości w Sahryniu (gm. Werbkowice) nie doszło do gloryfikowania nazistowskiej ideologii banderowskiej. Na miejsce wezwano policję

10 marca 1944 roku we wsi Sahryń oddziały BCH i AK przeprowadziły atak na bazę ukraińskich nacjonalistów. Była to akcja uprzedzająca, po tym jak w bunkrze we wsi Szychowice znaleziono dokumenty UPA. Wynikało z nich, że napad bojówek ukraińskich na Polaków miał nastąpić 16 marca. W akcji – jak podają Polacy – zginęło 150-300 Ukraińców (w tym ludność cywilna). Ukraińcy twierdzą, że mogło to być nawet 600-800 osób.

Zarząd Główny Związku Ukraińców w Polsce zorganizował w Sahryniu uroczystości w 74. rocznicę akcji.

Jako jej „bierny uczestnik” wziął udział przedstawiciel zamojskiego Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu.

– Uroczystość przebiegła godnie, z powagą i spokojnie – relacjonuje w internecie. – Dostrzeżono przemycone flagi banderowskie, które jednak nie były eksponowane.