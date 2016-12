Jedyne na lubelskim odcinku granicy piesze przejście graniczne funkcjonowało od 1 lipca 2015 r. Za jego utworzeniem opowiedziała się grupa posłów i polityków. Od początku było wiadomo, że całe przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy.

Do wtorku, 27 grudnia, w Dołhobyczowie do Polski i na Ukrainę odprawiono 331 710 osób. W listopadzie tego roku takich osób było 29 653, co daje średnio na dobę 988.

– Odprawa pieszych w Dołhobyczowie odbywa się w oparciu o tymczasowo zaadoptowany do tego celu terminal odpraw autokarów na kierunku wyjazdowym z RP – mówi ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. – Obiekt ten nie jest do tego odpowiednio przystosowany. Ponadto ruch pieszy odbywa się częściowo po zaadaptowanym do tego celu pasie przeznaczonym pierwotnie do odpraw autobusów, a także po specjalnie wydzielonych do tego celu ogrodzonych chodnikach.

Straż Graniczna przekonuje, że takie rozwiązanie dezorganizuje ruch graniczny, nie gwarantuje bezpieczeństwa podróżnych oraz wyklucza optymalne wykorzystywanie jednego z pasów dla autobusów i wydłuża czas odprawy pasażerów.

– Drogowe przejście graniczne w Dołhobyczowie z założenia miało odciążyć sąsiednie przejścia graniczne np. w Hrebennem, gdzie mamy do czynienia ze wzmożonym ruchem autokarów – tłumaczy ppor. Sienicki. – W tej sytuacji należałoby obecną infrastrukturę tego przejścia wykorzystywać zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem – przekonuje.

Stanowisko komendanta głównego SG podziela wojewoda lubelski.

– Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców regionu i znaczenie pieszego przejścia dla rozwoju terenów przygranicznych wojewoda podjął decyzję o złożeniu wniosku dotyczącego opracowania programu dla ciągu pieszego w obrębie dołhobyczowskiego przejścia – informuje Małgorzata Tatara z Oddziału ds. mediów i komunikacji społecznej LUW. – Zadanie zostanie zgłoszone do finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017.