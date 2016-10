– W spotkaniu udział wzięli uczniowie liceum oraz Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim – opowiada Bożena Czapla, współorganizatorka spotkania. – Byli tym bardzo zainteresowani, bo mogli spotkać się z osobą wywodzącą się z ich środowiska, której udało się stworzyć globalną firmę.

Ewa Dudzic wspólnie z Moniką Żochowską stworzyła innowacyjne rękawiczki do demakijażu – glov. Produkt szybko podbił światowe rynki. Ich firma „Phenicoptere” w ubiegłorocznej edycji konkursu Bizneswoman Roku została doceniona w kategorii „Moja Firma” i „Bizneswoman Publiczności”.

– Na spotkaniu z młodzieżą Ewa Dudzic opowiadała o swojej ścieżce kariery i podpowiadała jakie działania trzeba podjąć aby zrealizować swoje marzenia – relacjonuje Czapla. – Zwróciła uwagę na konsekwentne dążenie do założonego celu pomimo napotykanych barier i przeszkód. W osiągnięciu sukcesu w biznesie dużą rolę odgrywają umiejętności językowe i kompetencji społeczne. Pani Ewa motywowała uczniów do pracy nad ich doskonaleniem. Mam nadzieję, że wezmą sobie jej rady do serca.

Co na to młodzież? – Podziwiam panią Ewę za to, że porażki były dla niej motorem do działania – mówi Kasia, uczennica klasy II.

– Urzekło mnie w to, że osoba z tak małej miejscowości zdobywa świat – dodaje Ola, uczennica klasy III. – Pani Ewa bardzo ciekawie mówiła o swojej drodze do sukcesu motywując nas do nauki języków obcych.