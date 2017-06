Do zakażenia doszło w szpitalu? Pacjenci zachorowali na zapalenie wątroby typu C

Dyrektor zapewnia, że szpital wysłał do wszystkich pacjentów listowne zawiadomienia o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala.

Na wirusowe zapalenie wątroby typu C zachorowało kilku pacjentów szpitala w Janowie Lubelskim. To, jak doszło do zakażenia, stara się ustalić wojewódzki sanepid.

– Dostaliśmy informację z kliniki chorób zakaźnych w Lublinie o pacjencie, który tam trafił z Janowa i wszczęliśmy dochodzenie epidemiologiczne. Potem okazało się, że jest kilka przypadków zachorowań – mówi Irmina Nikiel, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. – Na razie nie znamy źródła zakażenia.

Do zakażeń doszło prawdopodobnie w grudniu ubiegłego roku. – O tej sytuacji dowiedzieliśmy się na początku roku po wizycie jednego z pacjentów, który miał u nas wcześniej badania i zgłosił się z objawami wskazującymi na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wysłaliśmy go od razu do kliniki w Lublinie. Na razie wiemy o kilku zakażeniach, ale nie wiadomo jak do nich doszło i czy stało się to w naszym szpitalu – mówi Renata Ciupak, p.o. dyrektora SPZOZ w Janowie Lubelskim.

W związku z prowadzonym przez sanepid dochodzeniem pod lupę wzięto wszystkie badania inwazyjne wykonywane w określonym czasie w szpitalu. – Wszystkie osoby, które miały wówczas takie badania, powinny zgłosić się do nas w celu wykluczenia zakażenia – mówi dyr. Ciupak.

Dyrektor zapewnia, że szpital wysłał do wszystkich pacjentów listowne zawiadomienia o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala. – To bardzo duża grupa osób. Zgłaszają się sukcesywnie i są przyjmowani bez kolejki – mówi Ciupak.

Wielu mieszkańców miasta o sprawie dowiedziało się z Facebookowego profilu „Spotted: Janów Lubelski”. Informację o potencjalnym zagrożeniu poważną chorobą po wizycie w tutejszym szpitalu umieściło …Rodzinne Centrum Odszkodowań. Podany na ogłoszeniu numer telefonu wczoraj nie odpowiadał.

– Wirusowe zapalenie wątroby typu C to bardzo podstępna choroba, która przez lata może nie dawać żadnych objawów – mówi dr Sławomir Kiciak z Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie. – Często jest wykrywana przez przypadek, w momencie kiedy ktoś chce oddać krew nagle pogorszą mu się wyniki badań Do zakażenia wirusem HCV może dojść poprzez krew, drogą seksualną, matka może też zarazić swoje dziecko.

Możesz nie wiedzieć, że chorujesz

Wirusowe zapalenie wątroby typu C wywołuje wirus HCV. Zakażenie HCV w większości przypadków przebiega bez charakterystycznych objawów i może ujawnić się po wielu latach w postaci marskości lub raka wątrobowokomórkowego. Szacuje się, że w Polsce wirusem HCV zakażonych jest ok. 200 tys. osób dorosłych. Z danych statystycznych wynika, że tylko co 10. dorosła osoba zakażona wie o swojej chorobie.