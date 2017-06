W Lublinie będą się szkolić lekarze z całej Europy. "To ogromy prestiż"

W listopadzie w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja „ESASO Day”, którą co roku organizuje Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO) z siedzibą w szwajcarskim Lugano.

Weźmie w niej udział około 150 lekarzy z całego świata m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii a także czołowi specjaliści z Polski. W ramach kongresu będą prowadzone szkolenia w dziedzinie schorzeń siatkówki i jaskry. To będzie pierwsze tak duże wydarzenie organizowane w lubelskiej filii szkoły.

– Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z tak znakomitym ośrodkiem. W przyszłości planujemy organizować tu jeszcze większe wydarzenia – mówi Sara Corbino, sekretarz ESASO.

– Byłem w lubelskiej klinice kilkakrotnie i jestem pod wielkim wrażeniem tego jak działa. Chodzi o świetnie wyszkoloną kadrę i sprzęt, którego używają lekarze – dodał dr Ioannis Mallias, szef kliniki okulistycznej szpitala w Atenach. – Można się tu wiele nauczyć. Profesor Rejdak, który kieruje kliniką, jest moim mentorem jeśli chodzi o chirurgię witreoretinalną.

To właśnie chirurgii witreoretinalnej (zabiegi obejmujące ciało szkliste i siatkówkę – red.) będzie dotyczył tygodniowy kurs ESASO, który w październiku przyszłego roku zostanie przeniesiony z Lugano do Lublina. To początek cyklu szkoleń.

– Lublin stanie się silnym centrum szkoleniowym w dziedzinie okulistyki zabiegowej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Będą stamtąd przyjeżdżać lekarze żeby się u nas szkolić. To ogromny prestiż – zaznacza prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie, a w ESASO dyrektor ds. szkoleń i jedyny wykładowca z Polski. – Lekarze będą mogli szkolić się indywidualnie, ale też przy okazji konferencji. Bardzo efektywne są operacje na żywo, podczas których obraz z sali operacyjnej jest transmitowany do sal szkoleniowych.

Lubelska klinika dysponuje najnowszym sprzętem. – Naszym ostatnim zakupem jest urządzenie do diagnostyki schorzeń plamki żółtej – mówi prof. Rejdak. – Teraz marzy nam się sprzęt do chirurgii 3D i są szanse, że też znajdzie się on w naszej klinice.

Zespół prof. Roberta Rejdaka leczy najcięższe urazy narządu wzroku u dorosłych i dzieci. Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1 to jedyny ośrodek w Polsce zakwalifikowany do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych, w ramach której leczy się rzadkie choroby oczu.

Poza Lublinem ESASO ma swoją filię w Singapurze i pracuje nad stworzeniem kolejnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.