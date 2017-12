Mieszkanie Plus: Nowe miejscowości woj. lubelskiego z szansą na bloki

Tanie czynszówki na wynajem w ramach Mieszkania Plus mogą powstać w siedmiu kolejnych miejscowościach naszego regionu. W grę wchodzi w sumie niemal 200 mieszkań.

W czwartek u wojewody podpisano listy intencyjne w tej sprawie. – Można je nazwać formą zaręczyn, gdzie dwie strony wykazują wzajemne zainteresowanie. Jest chemia, jest potrzeba. Powołane zostaną zespoły robocze, które określą wkłady obu stron i wyliczą, czy inwestycję uda się zbilansować – mówi Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa. – Jeśli dojdziemy do porozumienia, będziemy mieli 180 dni na założenie spółki celowej, która przystąpi do budowy mieszkań.

Najwięcej lokali może powstać w Janowie Lubelskim (70) i Łukowie (50). Listy intencyjne podpisali także przedstawiciele gmin Wysokie (24 mieszkania), Borki (16), Ostrów Lubelski (15), Stary Zamość (12) i Biszcza (8). Łącznie w grę wchodzi więc 195 mieszkań, które będzie można długoterminowo wynająć i docelowo stopniowo wykupić na własność.

– Mieszkańcy często pytają mnie, dlaczego program nie jest realizowany u nas. Zawsze tłumaczę, że program był pilotażowy, ale jeśli pojawi się możliwość, to do niego przystąpimy. Chcemy zacząć od 50 mieszkań i zobaczymy, jak to się rozwinie. Myślę, że znajdzie się grupa ludzi, zwłaszcza młodych, których nie stać na wkład własny, ale stać na utrzymanie takiego mieszkania – mówi Dariusz Szustek, burmistrz Łukowa.

– Projekt adresujemy przede wszystkim do mieszkańców naszej gminy. Ale myślę, że zainteresowani będą także ci, którzy mieszkają gdzie indziej i dojeżdżają do Janowa do pracy – dodaje Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego.

Program Mieszkanie Plus został zainaugurowany w Białej Podlaskiej, gdzie budowa rządowych czynszówek wchodzi w zasadniczą fazę realizacji. Z miast naszego regionu akces zgłosiły także m.in. Puławy i Świdnik. Do programu nie przystąpił Lublin. Stronie rządowej zależało na inwestycjach głównie w dużych miastach, ale władze stolicy województwa odpowiedziały, że nie dysponują gruntami, które można by przeznaczyć na ten cel. Jak podkreśla przedstawiciel resortu infrastruktury i budownictwa, budowa mieszkań będzie tu możliwa na terenach przekazanych przez Skarb Państwa. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść na początku przyszłego roku.

– Ale zależy nam na tym, żeby budowa tych mieszkań nie była prowadzona tylko w dużych miastach. Chcemy zwrócić uwagę na to, że Polska to także mniejsze miejscowości. One też powinny skorzystać na tym programie – podkreśla wiceminister Żuchowski.

Pierwsze mieszkania

W Białej Podlaskiej lokale budowane w ramach programu „Mieszkanie Plus” zostaną oddane lokatorom w pierwszym kwartale 2018 roku. W mieście powstaje 186 lokali, do końca roku zbierane są ankiety od chętnych – dotąd wpłynęło blisko 1300 podań od zainteresowanych rodzin z Białej Podlaskiej, ale też Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska. Są też chętni z Anglii, Irlandii i Niemiec.

