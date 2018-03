Zoom Natury w Janowie Lubelskim szykuje się do sezonu. Jakie będą nowości?

Park Rekreacji Zoom Natury nad zalewem w Janowie Lubelskim to nie tylko nowoczesne laboratoria edukacyjne, ale też park linowy, piaszczysta plaża i kąpieliska, pasaże spacerowe z fontannami, ścieżki rowerowe i siłownie zewnętrze. Sezon w parku rozpoczyna się już w kwietniu.

Popularność tego miejsca rośnie. – Co roku mamy więcej gości o ok. 2-3 tysiące – mówi Beata Staszewska, prezes spółki zarządzającej Parkiem Rekreacji Zoom Natury. – W ubiegłym roku laboratoria odwiedziło ok. 14 tysięcy osób, zaś park linowy ok. 30 tysięcy.

Prowadzący park dbają o to aby atrakcji przybywało. – Mamy nową trasę w parku linowym, przystosowaną dla dzieci od 8 roku życia do 12 lat – mówi Staszewska. – Nie jest to trasa zabawowa w siatce zabezpieczającej, przeznaczona dla maluchów, tylko profesjonalna, z uprzężą i kaskami. W polskich parkach linowych taka trasa dla tej grupy wiekowej to wciąż rzadkość.

Przybywa atrakcji, są też inwestycje służące poprawie infrastruktury. Zaplanowane na ten rok prace są kontynuacją tych rozpoczętych już w ubiegłym roku.

– W 2017 r. wykonaliśmy ścieżkę pieszo-rowerową na grobli wokół zalewu i część ścieżki pieszej wzdłuż plaży, remont mostków na grobli i pomost wędkarski dla osób niepełnosprawnych – wylicza Małgorzata Jasińska, kierownik Referatu Planowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Przybyło ławek i koszy. Zakupione zostały też stojaki rowerowe. Niedawno został ogłoszony zaś przetarg na dokończenie ścieżki wzdłuż plaży.

– Ze ścieżki mogą korzystać nie tylko piesi, ale również rowerzyści i rolkarze jak też osoby jeżdżące na deskorolce – zaznacza Staszewska. – Jest to trasa wokół całego zalewu połączona z Zoomem Natury.

Więcej będzie też toalet publicznych. Urząd chce kupić cztery toalety, w tym jedną z prysznicem.

– Staną przy plażach. Będą to toalety w rodzaju toi-toi, ale o bardzo wysokim standardzie – mówi Staszewska.

Zainstalowany zostanie też urządzenie zliczające pieszych i rowerzystów. Staną też dwie lampy solarno-wiatrowe. Prace mają zakończyć się do końca czerwca.

W planach jest też rozbudowa Parku Kreatywnego na świeżym powietrzu. Urząd Miejski stara się o dofinansowanie projektu, który obejmuje zakup namiotu sferycznego oraz urządzeń zabawowych.

Na nowy sezon Park Rekreacji Zoom Natury szykuje też specjalne oferty cenowe dla rodzin z dziećmi. W niedziele i podczas wakacji będą organizowane również warsztaty.

Jest i będzie praca

Spółka prowadząca Park Rekreacji Zoom Natury poszukuje pracowników do gastronomii i do obsługi ekspozycji. Spółka szuka też kucharza. – Zapraszamy też studentów i uczniów – zachęca prezes Beata Staszewska. – Jak co roku będziemy potrzebować pracowników sezonowych. Od czerwca będzie dużo miejsc pracy m.in. w parku linowym i przy obsłudze kąpielisk.