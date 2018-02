Turystyczne inwestycje w Gródku: Owce, ścieżka i pawilony

Znaczna część podhrubieszowskiego Gródka objęta jest ochroną w ramach dwóch obszarów Natura 2000. Żeby wykorzystać potencjał tego miejsca i ściągnąć do niego turystów, w ubiegłym roku w grodzisku w Gródku rozpoczęto wypas owiec. Wiadomo już, że w tym roku owce także się pojawią. Ale to nie wszystko, bo do sierpnia zakończyć ma się tworzenie punktu widokowego na grodzisku. Oznakowana zostanie też ścieżka historyczno-przyrodnicza „Królewski Kąt” prowadząca z Gródka do Czumowa oraz wybudowane zostaną pawilony wystawiennicze w tzw. „Lasku Czumowskim”.

Nowy wygląd otrzyma także świetlica wiejska w Gródku, która ma swoją siedzibę w dawnym sklepie. Miejsca w niej niewiele, a zainteresowanie organizowanymi w niej spotkaniach jest tak duże, że gmina zdecydowała o jej powiększeniu.

– Gmina Hrubieszów ogłosiła właśnie przetarg na roboty budowlane polegające na dobudowaniu do istniejącego budynku dodatkowej części – informuje Jan Mołodecki, wójt Gminy Hrubieszów. – Dzięki temu świetlica zostanie powiększona i unowocześniona.

Prace dofinansowane ze środków unijnych mają się zakończyć się w październiku.