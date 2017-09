Zostawili umierającą koleżankę przy płonącym samochodzie. Usłyszeli wyrok

Sześć oraz dwa i pół roku więzienia – to kary dla młodych ludzi, którzy porzucili umierającą koleżankę. Patryk i Błażej zostawili Anitę w rowie obok płonącego samochodu. 19-letnia dziewczyna zmarła.

Sprawę rozstrzygnął w środę Sąd Rejonowy w Nisku. Oskarżeni usłyszeli wyrok niemal dokładnie rok po tragicznym wypadku.

Najpoważniejsze zarzuty ciążyły na 19-letnim Patryku M. z Łążka Garncarskiego (powiat Janów Lubelski). To on zaproponował swojej sąsiadce przejażdżkę, która skończyła się tragedią. Młody człowiek odpowiadał za prowadzenie auta po pijanemu, spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Groziło mu do 12 lat za kratami.

Na ławie oskarżonych zasiadł również 18-letni Błażej S., który podróżował autem jako pasażer.

– Patryk M. został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł również wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – wyjaśnia sędzia Marek Nowak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. – Błażejowi S. wymierzono karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny. Śledczy wnosili o bardziej surowe kary dla obu oskarżonych.

– Wobec Patryka M. było to 9 lat więzienia, a wobec Błażeja S. 3 lata i 6 miesięcy – informuje Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. – Wystąpimy z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku. Po jego analizie podejmiemy decyzję w sprawie ewentualnej apelacji.