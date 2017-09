Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku: Już wiadomo ile wyniesie

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.



Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł, co oznacza wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. będzie wynosiła 13,70 zł.



Jak podkreśłił resort pracy, uzasadniając rozporządzenie, w efekcie wzrostu płacy minimalnej dochody rozporządzalne gospodarstw domowych wzrosną o 1,13 mld zł netto. Ministerstwo założyło w wyliczeniach, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej to ok. 1,4 mln osób. W związku z tym koszty wynikające ze zwiększenia płacy minimalnej dla instytucji publicznych oszacowano na ok. 501,4 mln zł, obciążenia przedsiębiorstw mają wzrosnąć o 1,66 mld zł.



Jak podało MRPiPS, w wyniku wzrostu płacy minimalnej zwiększą się wpływy do sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze (ok. 1,03 mld zł). Podkreślono, że w związku ze wzrostem wpływów z tytułu PIT, powiększą się zarówno dochody budżetu państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego.