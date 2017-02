Minister edukacji: Wszystkie podręczniki będą darmowe

Podręczniki będą darmowe od klasy I do ostatniej przekształconego gimnazjum – zapewniła wczoraj minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

– My odpowiadamy za dzieci, nauczycieli, podstawy programowe, podręczniki – uwaga, wszystkie będą darmowe, bo przez moment też pojawiły się takie pytania, że nie będzie darmowych podręczników – powiedziała w Radiu Wnet Anna Zalewska.

Minister przypomniała, że na nowe podręczniki jest przeznaczonych 129 mln zł. – Mówimy o nowych podręcznikach do klasy I, IV i VII. To jest 16 podręczników. Wydawcy od początku z nami współpracują i po raz pierwszy zdarzyło się, że wydawcy nie byli w zespołach pracujących nad podstawami programowymi. Przed wakacjami podręczniki będą – zapowiedziała Zalewska.

– Umówiliśmy się z wydawcami, że jeżeli do 30 listopada pokażemy kręgosłup podstaw programowych, to oni będą gotowi. Spotkaliśmy się pod koniec stycznia, dyskutowaliśmy, eksperci przedstawiali postawy programowe, mówili, w którym kierunku – ewentualnie, bo przecież trwały konsultacje społeczne – mogą pójść zmiany, i właściwie większość jest gotowych, a to naprawdę świetnie przygotowani fachowcy – powiedziała.