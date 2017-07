MON: Polska ma kupić rakiety Patriot od USA

– Konfiguracja, w której nabywamy rakiety Patriot jest specjalnie dostosowana do polskich wymogów. Żadna inna armia świata dotychczas nie miała możliwości uzyskania rakiet Patriot w konfiguracji szczególnie dobranej i dostosowanej do wymogów – zaznaczył minister.

Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych. System ma być mobilny i umożliwić obronę wybranych obszarów - ważnych obiektów, zgrupowań wojsk i kontyngentów za granicą. Wisła - system średniego zasięgu zdolny zwalczać rakiety balistyczne - to jedna z części planowanego systemu obrony powietrznej kraju.

– Rokowania ws. systemu Patriot nie przyspieszyłyby, gdyby nie była to administracja prezydenta Donalda Trumpa – podkreślił szef MON Antoni Macierewicz. Dodał, że jest to ważne ze względu na przeciwnika, który stoi naprzeciwko nas; ze względu na rakiety Iskander, które zagrażają Polsce i które muszą być skutecznie zwalczane przez rakiety Patriot.

Pierwsze baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski do 2022 r. Szef MON Zaznaczył, że wraz z nabyciem wyrzutni rakiet Homar uzupełnia to całościową strukturę polskiego systemu obronnego - czyli tarczy antyrakietowej dającej nam pełne bezpieczeństwo przed jakimkolwiek przeciwnikiem dysponującym jakąkolwiek bronią mogącą Polsce zagrażać.

Źródło: MON