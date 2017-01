Rok 2017 rokiem troski o trzeźwość narodu? Tego chcą posłowie

Projekt uchwały trafił do sejmowej komisji kultury i środków przekazu

W obliczu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez Polaków, posłowie proponują, by 2017 r. ustanowić rokiem troski o trzeźwość narodu. Projekt uchwały, w tej sprawie, pod którym podpisali się posłowie PiS, Kukiz'15 i Nowoczesnej trafił już do sejmowej komisji kultury i środków przekazu.

"Badania naukowe potwierdzają, że nadużywanie alkoholu przynosi ogromne straty ekonomiczne dla budżetu państwa, wielokrotnie przekraczające doraźne zyski. Co jednak ważniejsze, ofiarami nadużywania alkoholu i choroby alkoholowej są nie tylko osoby chore, ale całe rodziny, w których najbardziej cierpią najmłodsi" - podkreślono w projekcie uchwały, pod którą podpisali się posłowie z PiS, Kukiz'15 oraz Nowoczesnej.



Jak zaznaczono w projekcie regułą jest, że alkoholizm jednego z członków rodziny staje się epicentrum całego rodzinnego życia. "Jej członkowie skupiając się na pomocy osobie uzależnionej, na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom jej picia, zaniedbują pozostałe obowiązki, w tym przede wszystkim rodzicielskie" - czytamy.



Autorzy projektu zwracają uwagę, że systematycznie rośnie spożycie w grupie młodych kobiet, również przyszłych matek. "Trzeźwość to sposób myślenia, który pozwala zachowywać i rozwijać swoją wolność. Być trzeźwym, to znaczy być wolnym. Trzeźwość od alkoholu jest dobrem, które służy człowiekowi w jego życiowej samorealizacji" - głosi projekt uchwały.