Kraśnik chce przeznaczyć więcej na budżet obywatelski

Jest już gotowy projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kraśnika dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017. Będzie to już trzecia edycja budżetu obywatelskiego w tym mieście.

Wśród najważniejszych zmian (w porównaniu do bieżącego roku) jest to, że podwyższona została kwota na realizację pomysłów. Wynieść ma bowiem nie 250 tys. zł lecz 375 tys. zł. Dzięki temu każda z pięciu dzielnic miasta będzie mieć do dyspozycji na swoje po 75 tys. zł. – Przeanalizowaliśmy propozycje mieszkańców z ubiegłego roku i uznaliśmy, że pozwoli to zwiększać zakres inwestycji zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego – tłumaczy Łukasz Skokowski, sekretarz miasta Kraśnika.

Wnioski będzie mógł złożyć każdy z mieszkańców Kraśnika, który ma skończone 16 lat. Osoby w tym samym wieku będą mogły już także wziąć udział w głosowaniu. Zanim jednak projekty zostaną w ogóle do budżetu obywatelskiego na 2017 r. zgłoszone, urzędnicy planują spotkania informacyjne.

„W celu zainicjowania publicznej dyskusji na temat potrzeb dzielnic i podjęcia rozmów o projektach do budżetu obywatelskiego, przed terminem zgłaszania projektów w każdej z dzielnic odbędą się spotkania mieszkańców” – czytamy w projekcie uchwały w sprawie konsultacji. Podczas spotkań merytorycznego wsparcia udzielą mieszkańcom zarówno pracownicy urzędu jak też pracownicy jednostek podległych.

Takie spotkania urzędnicy chcą zorganizować w każdej z pięciu dzielnic Kraśnika. Wstępnie zaplanowane w drugiej połowie stycznia 2017 r.

Środki z budżetu obywatelskiego będzie można przeznaczyć wyłącznie na zadania, które leżą w kompetencjach gminy a więc np. na budowę czy też doposażenie placów zabaw, na remonty dróg i chodników, na urządzenie zieleni miejskiej czy też na montaż urządzeń, które będą służyć poprawie bezpieczeństwa. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć jednak kwoty 75 tys. zł.

Jednak dzielnice będą mogły wspólnie zgłaszać projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Jeśli pozytywnie przejdą weryfikację i zostaną zakwalifikowane do głosowania to jednak będą mogły zostać zrealizowane pod pewnym warunkiem. Kiedy poprą je podczas głosowania mieszkańcy tych dzielnic, w których były proponowane.