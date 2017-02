Kraśnik: Zamiast przychodni kino i sala obrad Rady Miasta

Filia kina Metalowiec, sala obrad Rady Miasta i punkt obsługi mieszkańców. To wszystko miałby się znaleźć w kamienicy przy ul. Kościuszki 26. Obecnie pod tym adresem mieści się przychodnia zdrowia.

W kamienicy przy ulicy Kościuszki 26 w Kraśniku podczas II wojny światowej swoją siedzibę miało gestapo. Po wojnie działał zaś tutaj posterunek milicji i areszt. Od kilkudziesięciu lat w budynku działa m.in. przychodnia zdrowia, w której leczą się mieszkańcy starej części Kraśnika.

Miasto ma jednak inne plany. Po przebudowie w kamienicy miałaby powstać m.in. sala wielofunkcyjna pełniąca funkcję sali widowiskowej, która służyłaby również jako sala obrad Rady Miasta (obecnie sesje odbywają się w budynku po byłej wartowni 24 Pułku Ułanów z Kraśnika, gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego).

– Mamy problem z miejscem, gdzie mogłyby obradować Rada Miasta – przyznaje Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – Za każdym razem trzeba dostosować salę ślubów do potrzeb radnych, montować system do głosowania i nagłośnienie. Zaś w starym Kraśniku brakuje nam reprezentacyjnych budynków na siedzibę rady. Budynek przy ul. Kościuszki 26 nadawałby się do tego idealnie.

To nie jedyny powód. – W starym Kraśniku nie ma też miejsc, gdzie mogłyby się spotykać członkowie stowarzyszeń. Budynek dawnego kina Pola jest w złym stanie technicznym. Wymaga gruntownego remontu – tłumaczy Łukasik. – W budynku przy ul. Kościuszki 26 mogłaby powstać taka sala spotkań, a także klubokawiarnia i niewielka sala kinowa. Byłaby to filia kina Metalowiec.

Urzędnicy dopuszczają też rozbudowę kamienicy w kierunku dziedzińca i ewentualne wyburzenie istniejącego budynku garażowo-magazynowego. Biorą też pod uwagę przeniesienie z ulicy Urzędowskiej na Kościuszki Urzędu Stanu Cywilnego.

– Przeniesienie USC nie jest przesądzone. To jedna z propozycji, która pojawiła się na spotkaniach z mieszkańcami na temat rewitalizacji miasta – zaznacza Łukasik. – Przemawia za tym też bliskość Urzędu Gminu i KRUS. Umieszczenie w sąsiedztwie punktu obsługi mieszkańców czy Sali obrad Rady Miasta nadałoby temu rejonowi spójny charakter.

Działająca w kamienicy przychodnia zdrowia ma umowę do 2020 r. Wypowiedzenia nie otrzymała.

– Jesteśmy w kontakcie z właścicielami i zapewniliśmy ich, że przychodnia może funkcjonować przynajmniej do końca 2017 roku – dodaje Łukasik. – Chcemy pomóc w znalezieniu nowej lokalizacji. Jest też możliwość, że po remoncie budynku przychodnia będzie mogła dalej działać w tym miejscu.

Póki co miasto szuka firmy, która przygotuje harmonogram przebudowy zespołu budynków przy ul. Kościuszki 26. Remont najwcześniej rozpocząłby się na początku 2018 r.

– Szczegóły prac pomoże nam ustalić opracowywany program przebudowy – dodaje Łukasik. – Znajdzie się w nim też analiza stanu technicznego budynku oraz poszczególnych instalacji.

Urząd Miasta w Kraśniku będzie się starać o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.