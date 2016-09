Matka miała ponad 2 promile. "Opiekowała" się dzieckiem

Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 13. Policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań przy ul. Strażackiej w Kraśniku. Z relacji pracownic miejskiego ośrodka pomocy wynikało, że 38 letnia kobieta jest pijana i ma pod opieką małe dziecko.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że 38-letnia mieszkanka Kraśnika jest kompletnie pijana. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w jej organizmie. Razem z nią w domu przebywał 16 miesięczny syn. Dziecko zostało oddane pod opiekę ojca.

Policjanci ustalają teraz wszystkie okoliczności zdarzenia oraz to, czy kobieta swoim zachowaniem naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego przestępstwo to zagrożone jest karą do lat 5 więzienia.