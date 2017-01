Mieszkańcy Kraśnika chcą budowy kolumbarium. Zebrali 200 podpisów

Miasto nie mówi nie, ale w najbliższym czasie na realizację inwestycji nie ma co liczyć.

Sprawa dotyczącą budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Kraśniku była już wcześniej tematem interpelacji radnej Doroty Posyniak. Wówczas to urzędnicy tłumaczyli (o czym pisaliśmy), że w Kraśniku nie ma zainteresowania pochówkiem urnowym. Podczas ostatniej sesji radna Posyniak do tej sprawy wróciła.

– Mieszkańcy się zmobilizowali i zebrali ponad 200 podpisów za inicjatywą budowy kolumbarium – mówi radna Dorota Posyniak, która kopię zebranych podpisów przekazała urzędnikom. Radna dopytywała, jaka jest szansa na realizację tej inwestycji.

– Mamy w planie dokupienie terenu pod cmentarz i tam znajdzie się miejsce pod kolumbarium – odpowiada Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kraśnika.

Wszystko wskazuje jednak na to, że nie stanie się to w ciągu najbliższych lat. – Miejsca na cmentarzu jest jeszcze na ok. 3–5 lat – informuje Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – Są już wstępne ustalenia z gminą Dzierzkowice. Teren cmentarza komunalnego zostałby powiększony o ok. 2 ha. Chodzi m.in. o teren gdzie rośnie las.

Na obecnym planie cmentarza kolumbarium nie jest wyznaczone.