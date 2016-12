Stypendia sportowe w Kraśniku. Są zmiany. Kto może je dostać i ile?

– Podstawową zmianą w tej uchwale (w porównaniu do obowiązującej uchwały z 25 października 2012 r. - red.) jest paragraf nr 4, mówiący o tym, że „stypendium może otrzymać zawodnik reprezentujący miasto Kraśnik lub klub sportowy z terenu miasta Kraśnik” – mówi inspektor Piotr Członka z Urzędu Miasta w Kraśniku, który referował zmiany radnym. – To jest kluczowa zmiana. Bardzo długo rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielami Rady Sportu.

Wcześniej stypendium mogli otrzymywać wyłącznie mieszkańcy Kraśnika. Teraz ma się to zmienić. – Wiele sytuacji związanych ze wcześniejszym brzmieniem jest najzwyczajniej w świecie patologicznych – wyjaśniał radnym zmiany zapisów Piotr Członka. – Mamy np. taką sytuacje, że wręczmy stypendia zawodnikom, którzy nie mają praktycznie nic wspólnego z miastem Kraśnik. Nie reprezentują klubu sportowego z Kraśnika. Nie mieszkają w Kraśniku, ani tutaj nie trenują. Są w Kraśniku zameldowani. Reprezentują klub np. z Gdańska, tam też mieszkają i się uczą.

Spełniają zaś kryterium sportowe. – W takiej sytuacji pan burmistrz nie ma wyjścia i zgodnie z regulaminem musi przyznać to stypendium – dodaje inspektor Paweł Członka. – Ale są też takie sytuacje kiedy mieszkańcy np. gminy Kraśnik od zawsze reprezentują w klubie kraśnickim, uczą się w kraśnickich szkołach a my stypendium im przyznać nie możemy.

Zmieniają się również kwoty. Najwyższe stypendium, które może otrzymać m.in. zawodnik, który zdobył medal na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy czy też reprezentował kraj podczas Igrzysk Olimpijskich może wynieść od 2 do 5 tys. zł.

– Poprzednio mieliśmy od 2 do 3 tysięcy złotych – mówi Członka, który dodaje, że od ilości wniosków będzie zależeć jaka dokładnie będzie wysokość tego stypendium. – Rada Sportu wnioskowała aby to stypendium zwiększyć do 5 tys. zł.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego można składać do 31 stycznia każdego roku. Wyjątkiem jest 2017 r. ponieważ wnioski będzie można składać do 28 lutego. – Zamieściliśmy ten zapis ponieważ nie mamy wpływu na to kiedy nasza uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego – wyjaśnia inspektor Członka. – Urząd ma na to 30 dni.

W przypadku samego wniosku został dodany punkt, w którym należy wpisać imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika. – Ten punkt dodajemy, ponieważ tradycją stało się już, że pan burmistrz wręcza podziękowania dla rodziców, opiekunów danego zawodnika – wyjaśnia urzędnik.

I te dane już we wniosku będą. W druku jest też m.in. punkt przeznaczony na opinię trenera potwierdzająca osiągnięcia sportowe zawodnika. – Często spotykamy się z sytuacją gdzie zawodnik składa wniosek dotyczący poprzedniego roku i zaprzestaje swoich treningów. Jeśli on sam jest wnioskodawcą albo jego rodzic to klub nie ma informacji, że zawodnik zaprzestał treningów. A jeśli to zrobił to nie ma prawa do stypendium na przyszły rok. Ponieważ stypendium nie jest nagrodą sportową tylko formą wsparcie w przyszłym szkoleniu sportowym.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub ich kserokopie.

Stypendium sportowe jest wręczane raz w roku i przyznaje je burmistrz Kraśnika.