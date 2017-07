Olimpiada FIRST Global w Waszyngtonie: Kraśnicka dużyna druga na świecie

Uczniowie z powiatu kraśnickiego polecieli na olimpiadę do Stanów Zjednoczonych ze skonstruowanym przez siebie robotem.

– Robot miał przede wszystkim się poruszać. Poza tym miał także zbierać plastikowe piłki i umieszczać je w odpowiednich miejscach. Na koniec musiał podnieść się na wciągniku – relacjonuje Marcin Giza z Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji”, który współtworzy kraśnicką drużynę. I dodaje: Młodzieży udało się skonstruować fantastycznego robota, który te wszystkie zadania wykonał.

Olimpiada FIRST Global w Waszyngtonie organizowana w dniach 16-18 lipca odbyła się po raz pierwszy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna złożona z Węgrów, drudzy byli Polacy. – Trzecie miejsce zajęła drużyna z Armenii – mówi Giza. – Dla nas to zwycięstwo to ogromny prestiż. To był pierwszy tego typu turniej na świecie. To drugie miejsce jest dla nas bardzo ważne.

Polską drużynę tworzy m.in. sześć osób z ekipy „Spice Gears”. Są to uczniowie szkół z powiatu kraśnickiego, którzy są pionierami w Polsce jeśli chodzi o udział w amerykańskim programie FIRST. Celem tego programu jest rozwój wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii i robotyki. „Spice Gears” brała już udział w prestiżowym konkursie FIRST Robotics Competition (FRC). W olimpiadzie w Waszyngtonie kraśnicką drużynę wspierał Polak mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych. Z młodzieżą do USA poleciało również dwóch ich mentorów.

Zwycięska drużyna wraca do Polski w piątek po południu. – Organizujemy autokar, który pojedzie na lotnisko. Chcemy zabrać m.in. rodziców uczniów i pozostałych członków kraśnickiej drużyny. Będzie to taki komitet powitalny – zapowiada Giza.

Tymczasem idea propagowania i promowania robotyki będzie się w naszym regionie rozszerzać. Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” wspólnie z europosłem Krzysztofem Hetmanem będą organizować w przyszłym roku turniej wzorowany na FRC.