Szalona ucieczka pijanego kierowcy. Na siedzeniu policjanci coś znaleźli

Na widok policyjnego radiowozu samochód nagle zahamował i zawrócił. Policjanci włączyli sygnały i ruszyli za samochodem. Kierowca volkswagena stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze i zakopał samochód w śniegu, co uniemożliwiło mu dalszą ucieczkę.

Mężczyzna wysiadł zza kierownicy, porzucił pojazd i usiłował uciekać na piechotę. Został zatrzymany przez policjantów po krótkim pościgu. Obezwładnionego z kajdankami na rękach policjanci doprowadzili do radiowozu. Badanie alkomatem wykazało 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W

samochodzie którym starał się uciec policjanci zauważyli na tylnym siedzeniu broń. Z oględzin wynika, że jest to karabinek pneumatyczny przerobiony na amunicję do broni KBKS. Broń została zabezpieczona do badań balistycznych.

31-letni mieszkaniec gminy Potok Wielki trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu złoży wyjaśnienia. Będzie odpowiadał za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie nielegalnej broni.