Bułgar od kilku miesięcy zmuszał ją do prostytucji i gwałcił. 25-latka powiedziała dość

W tym tygodniu do krasnostawskiej komendy zgłosiła się 25-letnia mieszkanka powiatu. Kobieta powiedziała, że od kilku miesięcy była zmuszana do prostytucji przez 31-letniego obywatela Bułgarii. Mężczyzna bijąc ją i grożąc zmuszał do świadczenia usług seksualnych za pieniądze. Mężczyzna miał tez zachowywać się wobec niej w sposób brutalny. Z relacji kobiety wynika, iż wywoził ją do różnych miejscowości w tym także poza granice kraju, gdzie była zmuszana do prostytucji. Później zabierał jej zarobione w ten sposób pieniądze. Ponadto sam miał ją wielokrotnie zgwałcić.

Sprawą zajęli się krasnostawscy kryminalni, którzy w środę rano, już następnego dnia po zgłoszeniu przestępstwa zatrzymali 31-latka.

W czwartek podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty zmuszania do prostytucji, czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji oraz co najmniej 6-krotnego zgwałcenia mieszkanki powiatu krasnostawskiego.

Jeszcze dziś sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. Sprawa ma charakter rozwojowy.