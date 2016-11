Przepisy na rozgrzewające dania na jesień. Nasze propozycje

Co zamówić w restauracji na niedzielny obiad? Co ugotować, żeby syciło i rozgrzewało? Zacznijmy od przystawek na gorąco. I flaków według receptury Cecylii Gałan z Urzędowa.

Flaki po urzędowsku

Składniki: 1 kg flaków wołowych, 1 kg grzybów leśnych (prawdziwki, podgrzybki ), szklanka kaszy jaglanej, 3 cebule, 3 marchewki, seler, pietruszka, lubczyk, sól, pieprz, papryka, ziele angielskie, imbir, gałka muszkatołowa, majeranek, olej, masło, około 4 do 5 litrów rosołu z kaczki.

Wykonanie: flaki trzykrotnie obgotować, w czwartej wodzie ugotować do miękkości i odcedzić. Na kaczce ugotować rosół z warzywami. Cebulę zeszklić na oleju z masłem. Dodać pokrojone grzyby i razem dusić. Kaszę opłukać. Flaki, grzyby, kaszę, przyprawy dodać do rosołu i gotować do miękkości kaszy około pół godziny. Dosmakować solą, pieprzem. Należy mieszać, aby potrawa się nie przypaliła.

Forszmak po lubelsku

Składniki: 20 dag ogórków kiszonych, 20 dag boczku wędzonego, 20 dag kiełbasy podlaskiej, 70 dag schabu wędzonego, 3 dag koncentratu pomidorowego, 3 łyżki gęstej śmietany, 1 łyżka mąki, 1 kostka rosołu drobiowego, 1 łyżka smalcu, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, sól, biały pieprz.

Wykonanie: schab, boczek i kiełbasę pokroić w paski. Na rozgrzany smalec wrzucić schab. Podsmażyć, przełożyć do garnka z bulionem. Dodawać kolejno boczek, kiełbasę, cebulę (każde osobno). Doprawić pieprzem, solą, koncentratem pomidorowym. Obrane ogórki pokroić w paski, podsmażyć na maśle, dodać pod koniec gotowania do forszmaku. Po zagotowaniu zagęścić zasmażką z mąki i masła oraz śmietaną.

Teraz kolej na zupy.

Kociołek myśliwski według Agnieszki Filiks

Składniki: 50 dag udźca z dzika, duży pęczek rozmarynu, 20 dag papryki, 20 dag g ziemniaków, 15 dag marchewki, 200 ml wina czerwonego, 15 dag pieczarek, liść laurowy, ziele angielskie, gorczyca, ziarno jałowca, sól, pieprz, tabasco, gałka muszkatołowa, imbir.

Wykonanie: mięso pokroić w kostkę, zamarynować w winie z gorczycą i z ziarnami jałowca. Odstawić na dobę, podsmażyć na oliwie z oliwek. Wrzucić mięso do wywaru wołowego lub na kościach z dziczyzny, dodać liść laurowy i ziele angielskie, gotować do miękkości .

Gdy mięso zacznie kruszeć dodać przygotowane warzywa, obrane i pokrojone w kostkę. Pieczarki, paprykę dodać 15 minutach po warzywach. Doprawić według uznania solą, pieprzem, gałką muszkatołową, imbirem. Przygotować zasmażkę z masła i mąki, zaciągnąć do gęstości, aby wyszedł gęsty gulasz.

Soljanka

Składniki: 2 litry bulionu, pół kg karkówki, 10 dag dobrej wiejskiej kiełbasy, 2 duże cebule, 2 ziemniaki, 3 – 4 duże kiszone ogórki, kilka ząbków czosnku, 2 marchewki, 2 łyżki przecieru pomidorowego, sól, pieprz, listek bobkowy, ziele angielskie, 2 łyżki masła.

Wykonanie: do garnka wrzucić karkówkę pokrojoną na kilka części, 2 marchewki, cebulę, listek bobkowy, ziele angielskie. Zalać 2 litrami wody. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Po przecedzeniu ugotowanego bulionu ostudzone mięso pokroić w paseczki. Na maśle podsmażyć cebulę. Wrzucić do bulionu. Oddzielnie podsmażyć kiełbasę pokrojoną w paseczki i czosnek. Wrzucić do bulionu. Na maśle podsmażyć ogórki kiszone z czosnkiem, dodać do zupy. Kiedy ogórki zmiękną, wrzucić ziemniaki pokrojone w kostkę. I paseczki karkówki. Gotować 30 minut, doprawić solą i pieprzem, dodać przecier pomidorowy. Na koniec wlać szklankę kwasu spod ogórków.

Czas na drugie dania.

Bigos po ułańsku

Składniki: 1 kg kapusty kiszonej kapusty, 1 główka białej kapusty, 2 cebule, 50 dag tłustej wieprzowiny, 50 dag pieczeni wołowej, 25 dag mięsa zająca, 30 dag kiełbasy jałowcowej lub myśliwskiej, 10 dag suszonych grzybów, 20 dag suszonych śliwek, 2 łyżki smalcu, 2 łyżki mąki, 6 ząbków czosnku, liść laurowy, ziele angielskie, po 10 ziaren pieprzu i jałowca, sól, pieprz mielony, majeranek na smak.

Wykonanie: kapustę poszatkować, sparzyć, zalać niewielką ilością wody i ugotować. Cebulę podsmażyć na smalcu, dodać odsączoną kapustę kiszoną, zasmażyć z mąką. Namoczone grzyby obgotować i pokroić. Śliwki wymoczyć. Wieprzowinę pokroić na kawałki, udusić z mięsem zająca, doprawić. Pieczeń wołową pokroić na kawałki, udusić na smalcu. Na patelni zrumienić drugą cebulę, dodać mąkę, rozprowadzić wodą, dodać do ugotowanej białej kapusty. Oddzielnie ugotować obsmażoną kapustę kiszoną, dodać grzyby, dusić 20 minut. Połączyć obie kapusty w jednym garnku, dodać mięso, kiełbasę, śliwki, przyprawy, gotować godzinę. Następnego dnia dusić bigos dwie godziny. Podawać z ziemniakami.

Gulasz w chlebie według Jerzego Rogalskiego

Składniki: 1 kg wieprzowiny, 2 łyżki smalcu, 3 cebule, 3 ząbki czosnku, 1 czerwona papryka, kilka pieczarek, sól, czarny pieprz, słodka papryka w proszku, pieprz ziołowy, pół szklanki kwaśnej śmietany. Zamiast talerzy: 4 małe, okrągłe chlebki razowe.

Wykonanie: wieprzowinę, najlepiej karkówkę obrać z błon i pokroić na większe kawałki. W kociołku rozpuścić smalec i obsmażyć mięso na ostrym ogniu, podlać wodą. - Wsypać 3 łyżki słodkiej czerwonej papryki, rozprowadzić, chwilę dusić, dodać pokrojoną w kostkę cebulę, czerwoną paprykę i pieczarki. Doprawić solą, czarnym i ziołowym pieprzem, przykryć i dusić godzinę - dodaje Jerzy Rogalski. Po godzinie spróbować, doprawić roztartym czosnkiem, ewentualnie dodać cebuli. Dusić dwie godziny. Z chlebków wyjąć miąższ, napełnić je gulaszem, ozdobić każdą porcję łyżeczką kwaśnej śmietany.

Żeberka po lubelsku

Składniki: 1 kg chudych żeberek, 2 cebule, 2 listki laurowe, ziele angielskie, pieprz, kilka ząbków czosnku, mąka, sól kamienna na smak.

Wykonanie: pocięte żeberka posolić, natrzeć pieprzem i roztartym czosnkiem. Przełożyć do garnka, przekładając plastrami cebuli. Dodać resztę przypraw. Zostawić w lodówce na kilka godzin. Następnie oprószać mąką i każde żeberko oddzielnie obsmażać na patelni. Dusić do miękkości w garnku, dodając cebulę z marynaty. Pod koniec duszenia można dodać odrobinę śmietany. Podawać z kaszą gryczaną.

A teraz czas na deser.

Ryż z bakaliami i miodem

Składniki: 2 szklanki ryżu, po 2 łyżki suszonych śliwek i rodzynek, 5 migdałów, kieliszek koniaku, pół szklanki lipowego miodu, mleko, sól.

Wykonanie: ryż ugotować na półmiękko w osolonej wodzie. Przelać na durszlaku ciepłą wodą. W głębokim garnku rozpuścić masło, dodać ryż, wymieszać, zalać mlekiem i gotować 40 minut. Śliwki, rodzynki i posiekane migdały zalać koniakiem na pół godziny. Podsmażyć na maśle i zalać miodem. Ryż uformować w piramidy i ozdobić miodowym sosem.