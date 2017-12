Szkoła Gotowania: Jak odfiletować karpia na święta?

Razem ze Studiem Kulinarnym Sokowirówka w Poniatowej zapraszamy do Szkoły Gotowania. Na krótkich filmach będziemy uczyć się od najlepszych.

Na pierwszy ogień idzie nauka filetowania ryb. Jak odfiletować karpia pokazuje Miguel Ángel González Bravo, hiszpański szef kuchni z Andaluzji.

– Karp to bardzo smaczna rybka. Pod warunkiem, że nauczymy się filetować ryby, po to, żeby smażyć mięso bez ości. Gotowe porcje wystarczy oprószyć mąką i usmażyć na oleju. Do karpia możecie podać grzyby w śmietanie – mówi González Bravo.

Więcej o Studiu Kulinarnym Sokowirówka na stronie: http://sokowirowkastudio.pl

W kolejnym odcinku: Jak upiec soczyste żeberko? Zamarynujemy go w piwie „Czarna Robota” z Browaru Zakładowego.