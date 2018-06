Tournedos i Rossini. Pięć przepisów na świetne dania z mięsa

Indyk z kardamonem

Składniki: 4 filety z indyka, sól, masło, konfitury wiśniowe, szczypta gałki muszkatołowej, kardamon, cynamon.

Wykonanie: filety lekko zbić tłuczkiem, posolić i skropić maderą. Odstawić na 3 godziny. Na patelni rozpuścić masło i usmażyć filety tak, by były miękkie i soczyste. W rondelku podgrzać konfitury wiśniowe, dodać gałkę, kardamon i cynamon. Kto lubi ostrzejsze smaki, może doprawić kilkoma kroplami tabasco. Na talerzu ozdobić indyka konfiturami. Podawać z puree ziemniaczanym.

Kurczak i grzyby mun

Składniki: 2 torebki ryżu, 2 piersi z kurczaka, 1 cebula, 1 czerwona papryka, 2 marchewki, 1 zielony por, 1 puszka pędów bambusa, opakowanie fasoli mung, opakowanie suszonych grzybów mun, sos sojowy, oliwa, przyprawa chińska do kurczaka.

Wykonanie: pokroić mięso kurczaka w paski, wymieszać z przyprawą, odstawić na pół godziny. Grzyby mun zalać wrzątkiem na 10 minut. Warzywa i grzyby (kiedy ostygną) pokroić w paski. Na jednej patelni podsmażyć ryż wyjęty z torebek, zalać wodą, gotować do miękkości. Na drugiej rozgrzać oliwę, podsmażyć pokrojone warzywa, dodać mięso, grzyby, kiełki i pędy bambusa, smażyć kilkanaście minut, doprawić sosem sojowym. Do miseczek nakładać ryż, następnie mięso z warzywami.

Mielony i buraczki

Składniki: 25 dag schabu, 25 dag łopatki, 10 dag wędzonego boczku, 10 dag słoniny, 1 cebula, 1 jajko, 1 kajzerka, mleko, sól, pieprz.

Wykonanie: mięso z boczkiem zemleć w maszynce. Dodać posiekaną i podsmażoną cebulę, bułkę namoczoną w mleku, wymieszać, doprawić solą z pieprzem, dobrze wyrobić. Uformować kotlety, obtoczyć w bułce i w jajku, usmażyć na słonince na złoto. Podawać z ziemniakami i sałatą.

Tournedos

Składniki: 4 kawałki polędwicy, 4 plastry boczku lub wędzonej słoniny, kawałek sera roquefort, 200 ml madery, 2 trufle, 4 łyżki oliwy,2 łyżki masła, sól pieprz.

Wykonanie: oczyszczone i umyte mięso owinąć boczkiem, spiąć szpadkami, usmażyć na maśle i oliwie. Posolić, doprawić pieprzem. Odstawić w ciepłe miejsce. Zlać z patelni tłuszcz, wlać maderę, łyżką zeskrobać mięso z dna, dodać pokrojone w plasterki trufle (można zastąpić borowikami i oliwą truflową). Doprawić pieprzem i sosem. Mięso polać sosem, podawać z małymi ziemniakami gotowanymi w bulionie, groszkiem duszonym na maśle oraz plasterkami duszonej wątróbki. Danie wymyślił kompozytor Gioacchino Antonio Rossini, do dziś znajduje się w karcie najlepszych restauracji europejskich.

Zraz i papryka

Składniki: 1 kg wieprzowiny z kostką lub polędwicy, 10 dag paprykowej słoniny, 5 dag cebuli, 20 dag śmietany, 1 łyżka mąki, sól, pieprz, 2 łyżki powideł pomidorowych lub przecieru, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz.

Wykonanie: mięso opłukać, oczyścić z błon i zbędnego tłuszczu. Pokroić na porcje, zbić tłuczkiem tak, by powstały okrągłe zrazy. Każdą porcję oprószyć solą, mąką i pieprzem, usmażyć na rumiano z obu stron i przełożyć do rondla. Na tłuszczu ze smażenia zrumienić pokrojoną cebulę i paprykę, przełożyć do rondla ze zrazami, podlać wodą i dusić do miękkości. Gdy mięso będzie miękkie, doprawić je ostrą papryką w proszku. Śmietanę rozmieszać z powidłami pomidorowymi lub przecieram, dodać mąkę, wlać do zrazów, dodać roztarty czosnek. Podawać z kładzionymi kluseczkami.