Ziemniak w roli głównej: gołąbki ziemniaczane, fish and chips, krokiety (przepisy)

Co może być lepszego od zupy ziemniaczanej na boczku? Placki ziemniaczane ze śmietaną. A od placków? Babka ziemniaczana z sosem grzybowym. Wybraliśmy dla Was 10 przepisów na doskonałe potrawy z ziemniaków

W sklepach i marketach wreszcie kupimy trzy typy ziemniaka. A to ziemniak sałatkowy, po ugotowaniu jest zwięzły i dobrze się kroi. Najlepszy do zup, sałatek i zapiekanek. B to typ ogólnoużytkowy, idealny na purée, kopytka, babki ziemniaczane oraz do zup i smażenia. C to ziemniak lekko mączysty, sypki. W sam raz na smakowite placki, frytki i do pieczenia.

Na syte śniadanie tortilla

Tortilla to regionalna potrawa z Hiszpanii, która już w XVII wieku trafiła do Polski. Najbardziej znana odmiana hiszpańskiego przysmaku to tortilla chłopska, dokładnie opisana w powieści Don Kichot.

Składniki: 6 ziemniaków, 15 dag wędzonego boczku, 6 cebul, 6 jaj, sól i pieprz, 3 łyżki startego żółtego sera, 1 łyżka mąki.

Wykonanie: ziemniaki wyszorować. Nie obierać. Pokroić w plastry. Cebulę obrać, pokroić w plastry. Ziemniaki podsmażyć na patelni. Oddzielnie zeszklić cebulę. Blachę do pieczenia wysmarować tłuszczem. Ułożyć warstwę ziemniaków. Na ziemniakach cebulę i nakryć plastrami boczku. Wstawić do piekarnika. Zapiec, aż boczek się zrumieni. Jajka rozmieszać z solą i pieprzem, dodać łyżkę mąki. Wylać na zapiekankę, posypać serem, włożyć na powrót od piekarnika i zapiec.

Na pierwsze: zupa ziemniaczana

Składniki: 1 kg ziemniaków, olej, listek laurowy, ziele, pieprz, sól, 2 cebule, 15 dag boczku, zielenina do smaku.

Wykonanie: ziemniaki pokroić w kostkę, podsmażyć na złoty kolor, nie przypalić. Zalać przegotowaną wodą, żeby wydobyć smak. Kiedy się ugotują, dodać przyprawy, osolić do smaku. Na oleju usmażyć posiekaną cebulę z boczkiem. Dodać do zupy, pogotować kilka minut. Na talerzu posypać zieloną pietruszką.

Na pierwsze danie: zupa porowa na ziemniaku

Składniki: 2 duże pory, pół kg ziemniaków, 2 łyżki masła, 2 cebule, 1 l bulionu, pół szklanki kwaśnej śmietany, sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Wykonanie: w garnku rozgrzać masło, wrzucić pokrojone w cienkie plasterki pory i cebulę. Dusić do miękkości na niewielkim ogniu, podlewając niewielką ilością wody. Dodać bulion, pokrojone w kostkę ziemniaki i gotować 15 minut. Zdjąć z ognia, doprawić solą i pieprzem oraz świeżo startą gałką muszkatołową. Po 3 minutach zaprawić wymieszaną z kilkoma łyżkami zupy śmietaną. Zupę z porów można posypać serem i zapiec.

Na drugie: placki ziemniaczane

Składniki: 6 ziemniaków, 2 jajka, pół szklanki mąki, 2 małe cebule, sól, pieprz, 1 opakowanie jogurtu naturalnego, 6 ząbków czosnku, świeża natka pietruszki.

Wykonanie: ziemniaki zmiksować z cebulą, doprawić solą z pieprzem. Na oleju smażyć bardzo cienkie placuszki. Muszą być jasnozłote i chrupiące. Zmiksować jogurt z czosnkiem, polać placki, posypać siekaną natką pietruszki.

Na drugie: fish and chips

Składniki: 1 kg ziemniaków, olej do głębokiego smażenia. 25 dag filetów z dorsza, 25 dag mąki, szklanka jasnego piwa, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, sól, świeżo zmielony pieprz. 25 dag zielonego groszku, masło, świeża mięta, sok z cytryny.

Wykonanie: filety natrzeć solą z pieprzem, odciskając nadmiar wody. Wymieszać mąką z piwem i proszkiem do pieczenia. Ciasto ma mieć konsystencję śmietany. Filety obtaczać w mące, kilka razy zanurzyć w cieście, smażyć we frytkownicy przez 4 minuty. Na patelni rozgrzać masło, dodać groszek i miętę, dusić pod przykryciem 5 minut. Filety przełożyć do gorącego piekarnika, w tym czasie usmażyć frytki. Ułożyć ryby na talerzach, skropić sokiem z cytryny, dodać frytki i groszek.

Na drugie danie: gołąbki ziemniaczane

Składniki: 50 dag ziemniaków, 1 główka kiszonej kapusty, 25 dag grzybów, 15 dag kiełbasy, 10 dag wędzonej słoniny, natka pietruszki, sól, pieprz, bulion warzywny. Na sos: 2 suszone grzyby, 5 pieczarek, 1 cebula, sól, pieprz.

Wykonanie: grzyby namoczyć na noc. Nazajutrz ugotować do miękkości razem z pieczarkami. Kapustę sparzyć, rozdzielić liście. Ziemniaki ugotować i utłuc. Następnie wymieszać z drobno pokrojonymi pieczarkami, podsmażoną kiełbasą, słoniną i natką. Doprawić solą i pieprzem. Farsz układać na liściach kapusty i zwijać gołąbki. Na dnie rondla ułożyć pozostałe liście kapusty. Podlać bulionem, dusić do miękkości. Posiekane borowiki, pieczarki doprawić drobno posiekanym czosnkiem i cebulą, solą i pieprzem, dodać listek laurowy, podlać wodą, w której moczyły się grzyby. Po 10 minutach zaprawić mąką, polać gołąbki na półmisku.

Na drugie danie: krokiety

Składniki: na ciasto: 50 dag mąki, 3 jajka, 1,5 szklanki mleka, sól. Na farsz: 1 kg ziemniaków, 3 łyżki skwarek, 2 cebule, sól, pieprz, gałka muszkatołowa. I jeszcze białko na panierkę, olej na smażenie.

Wykonanie: z podanych składników zrobić ciasto naleśnikowe i usmażyć naleśniki. Ziemniaki zetrzeć i odcisnąć. Na patelni przesmażyć skwarki z posiekaną cebulą. Dodać starte ziemniaki. Smażyć, aż ziemniaki stracą „surowiznę”. Doprawić pieprzem i solą, dodać gałkę muszkatołową. Nakładać farsz na naleśniki, składać w kopertę. Panierować krokiety w białku, smażyć na oleju na złoto. Podawać z surówką z kiszoną kapustą.

Na drugie danie: pierogi ziemniaczane z boczkiem

Składniki: na farsz: 0,5 kg wędzonego boczku, 2 kg ziemniaków, 2 cebule, sól , pieprz, zielona pietruszka, 1/2 szklanki mleka. Na ciasto: 3 szklanki mąki, 1 żółtko, 1 łyżka stołowa oleju, 1 łyżeczka soli.

Wykonanie: ziemniaki zetrzeć na drobnej tarce. Odsączyć sok. Dodać sól, pieprz, zieloną pietruszkę i mleko. Pokrojony boczek i cebulę podsmażyć. Tak przygotowanym farszem napełnić przygotowane wcześniej ciasto. Gotować w lekko osolonej wodzie aż do wypłynięcia pierogów. Podajemy ze śmietaną, z boczkiem, z masłem.

Na kolację: babka ziemniaczana

Składniki: 1,5 kg ziemniaków, 30 dag cebuli, 20 dag boczku, 3 jaja, 3 łyżki mąki, 4 łyżki oleju, bułka tarta, majeranek, kminek, sól, pieprz.

Wykonanie: obrać ziemniaki. Połowę zmiksować, połowę zetrzeć na drobne wiórki, włożyć do dużej miski i wymieszać. Posiekaną cebulę, boczek i drobno pokrojone pieczarki udusić na oleju. Do ziemniaków wbić jaja, wsypać 3 czubate łyżki mąki i wymieszać. Na koniec dodać uduszone pieczarki, łyżkę majeranku, sól, pieprz i ewentualnie inne przyprawy. Dużą formę wysmarować tłuszczem, obficie obsypać tartą bułką i wypełnić masą ziemniaczaną. Piec 2 godziny w temp. około 150°C. Podawać z sosem pieczarkowym.

Na kolację: pyry z gzikiem

Składniki: 8 ziemniaków, 1 łyżka soli, pół kostki masła. Na farsz: 30 dag tłustego sera, 400 ml śmietany 18%, 2 pęczki szczypiorku, biały pieprz, sól.

Wykonanie: wyszorowane ziemniaki ugotować. Wymieszać pokruszony ser ze śmietaną. Dodać posiekany szczypiorek, sól, biały pieprz, dobrze wymieszać. Ziemniaki przekroić na pół, każdą połówkę posmarować masłem, na wierzchu położyć łyżkę gzika. Pyszne.