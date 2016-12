Bogdanka mocna na rynku

Do 2019 roku Bogdanka będzie dostarczać węgiel do Elektrowni Ostrołęka. Podpisany aneks o trzy lata wydłużył kontrakt, który pierwotnie kończył się 31 grudnia tego roku. W efekcie zmianie uległa też wartość całej umowy, która wyniesie obecnie 1,33 mld zł netto. Bogdanka w okresie 2017–2019 dodatkowo zarobi 134 mln zł netto.

– W drugiej połowie tego roku zawarliśmy także 3 inne ważne aneksy do umów z naszymi kluczowymi odbiorcami – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Pierwszy, na 20 lat, został zawarty z Grupą Enea – w pierwszych 10 latach tego kontraktu Bogdanka będzie sprzedawała Enei 5 mln ton rocznie. Drugi, tym razem 5-letni kontrakt, został zawarty z elektrownią w Połańcu.

Trzeci to kontrakt z Zakładami Azotowymi „Puławy”, który został przedłużony do 2021 roku. – W efekcie wchodzimy w nowy rok z bardzo solidnymi podstawami do długoterminowego planowania produkcji i zatrudnienia – dodaje prezes Szlaga.