Enea kupuje elektrownię. Bogdanka ma zbyt na węgiel na lata

Wartość kontraktu uzgodniono na nieco ponad miliard złotych. – Podpisanie umowy z ENGIE otwiera nam drogę do przejęcia Elektrowni Połaniec, która należy do grona młodszych i nowocześniejszych elektrowni systemowych w Polsce – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Inwestycja wpisuje się w realizację strategii rozwoju Grupy Enea w perspektywie do 2030 roku. – Liczymy, że już wkrótce, dzięki inwestycji, wzmocnimy rynkową siłę naszej grupy. Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce wydobywczo-wytwórczy kompleks Kozienice-Bogdanka-Połaniec przyniesie szereg korzystnych synergii. Będzie on także wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw do odbiorców – podkreślił prezes Kowalik. Efektem synergii będzie także zapewniony na dziesięciolecia zbyt węgla wydobywanego w Bogdance.

Elektrownia Połaniec ma wiele cech wspólnych z należącą do Enei Elektrownią Kozienice. Obie elektrownie mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju i wytwarzają energię z wykorzystaniem bloków klasy 200 MW. Głównym dostawcą surowca dla Połańca i Kozienic jest należąca do Grupy Enea górnicza spółka Lubelski Węgiel Bogdanka. Dodatkowo Elektrownia Połaniec należy do grona młodszych elektrowni systemowych w Polsce.

Wraz z finalizacją tego kontraktu Enea przejmie dokumenty związane z projektem budowy siłowni w Starej Wsi pod Łęczną. Przypomnijmy, że Engie kupiła już grunty w tej miejscowości oraz zaczęła proces oceny środowiskowej.