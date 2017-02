Rusza remont drogi nr 829 Łucka-Łęczna

Wyremontowane zostanie 18 kilometrów drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice z wyłączeniem mostu na rzece Wieprz w Ciechankach, który został odnowiony już wcześniej. Najpierw robotnicy pojawią się na ul. Krasnostawskiej w Łęcznej.

– Będzie nowa nawierzchnia, lewoskrętne pasy zjazdowe m. in. do szpitala i do ul. Nadwieprzańskiej, chodniki, ścieżka rowerowa, rondo zamiast skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego – mówi Leszek Włodarski, zastępca burmistrza Łęcznej. – Pojawią się też nowe zatoki autobusowe i punkt do ważenia pojazdów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Obecny stan drogi pozostawia wiele do życzenia. – Na przeważającym odcinku widoczne są koleiny, spękania nawierzchni oraz oberwania jej krawędzi. Na znacznej długości drogi występują zawyżone pobocza – dodaje zastępca burmistrza.

Droga nie posiada tez sprawnego odwodnienia, a kanalizacja deszczowa oraz rowy przydrożne są zamulone i niedrożne. Wszystko to powoduje zastoiska wody.

W wyniku przebudowy droga zostanie poszerzona do 7 metrów. Konstrukcja zostanie wzmocniona lub całkowicie wymieniona, aby mogły tędy jeździć 40-tonowe ciężarówki. Rozbudowane zostaną również skrzyżowania z drogami podrzędnymi. Na całej długości powstanie ścieżka rowerowa. Zostanie ona połączona z istniejącą siecią ścieżek rowerowych w Łęcznej.

Po obu stronach drogi, od ronda przy stadionie aż do skrzyżowania ulic przy myjni samochodowej, powstaną chodniki. – Samochody zjeżdżające w lewo do szpitala i w kierunku ulicy Nadwieprzańskiej nie będą już blokować drogę jadącym prosto, bo będą miały wydzielony pas zjazdowy – dodaje zastępca burmistrza.

Samo skrzyżowanie ulicy Krasnystawskiej z Nadwieprzańską zostanie przebudowane na rondo. W niedalekiej odległości powstanie zatoka do ważenia pojazdów.

Remont na terenie Gminy Łęczna obejmie także modernizację mostu na rzece Stawek w Zakrzowie oraz utworzenie nowego pasa zjazdowego dla jadących od Milejowa do Leopoldowa. Oprócz tego rozbudowywane lub przebudowywane będą zjazdy na działki i pola przy drodze wojewódzkiej nr 829 Łucka-Łęczna. Prace za blisko 92 mln zł wykona firma Strabag z Pruszkowa. Mają one potrwać do końca 2017 roku.