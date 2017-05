Na pozostałym odcinku ułożona jest sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami deszczowymi. Pracownicy będą sukcesywnie przesuwać się z pracą w kierunku osiedla Słonecznego i budowanego ronda na ulicy Krasnystawskiej.

To jest największa tegoroczna inwestycja w Łęcznej. Droga ułatwi dojazd do szpitala i połączy osiedla Bobrowniki i Słoneczne. Będzie mieć 1895 m długości. – Nowa droga będzie się składać z dwóch odcinków. Pierwszy, 1219-metrowy, pobiegnie od pętli autobusowej przy ulicy Wierzbowej do ulicy Wyszyńskiego. Drugi, 676-metrowy, od ulicy Krasnystawskiej do ulicy Przemysłowej – mówi Leszek Włodarski, zastępca burmistrza Łęcznej.

Odcinki zostaną ze sobą połączone przez rondo na skrzyżowaniu ulicy Krasnystawskiej z Wyszyńskiego, które zostanie wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przy drodze zostanie wybudowany chodnik o długości 2249 m i ścieżka rowerowa o długości 1836 m. Na całej długości droga będzie oświetlona. W bezpośrednim sąsiedztwie bloków przy ulicy Wierzbowej powstaną 132 miejsca parkingowe.

Przy szpitalu będzie pętla autobusowa z przystankiem. Z przystanku do szpitala będzie można przejść nowym chodnikiem. Zakończenie budowy zaplanowano w listopadzie.