Właściciel zakładu pogrzebowego się nie poddaje. Spopielarnią zwłok zajmuje się wojewoda

Starosta łęczyński po naciskach mieszkańców nie zgodził się na budowę spopielarni zwłok. Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji do wojewody.

O sprawie już pisaliśmy. Przypomnijmy, że rodzinna firma pogrzebowa Beczkalskich z Trawnik zamierza wybudować spopielarnię zwłok niemal w centrum Jaszczowa na działce kupionej od starostwa powiatowego w Łęcznej. Beczkalscy mają tu już dom pogrzebowy.

Firma wystąpiła do starostwa o pozwolenie na budowę spopielarni. Jednak, pod naciskiem mieszkańców Jaszczowa i gminy Milejów, starosta Roman Cholewa wydał decyzję odmowną. Głównym argumentem była duża szkodliwość społeczna.

– Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów określa, że wszystkie inwestycje mają mieć charakter nieuciążliwy. Moim zdaniem spopielarnia będzie społecznie uciążliwa. Czekamy na decyzję wojewody – mówi Roman Cholewa, starosta łęczyński.

Od tej decyzji odwołał się właściciel zakładu pogrzebowego. – Odwołanie już do nas trafiło. Decyzję wydamy do końca stycznia – mówi Marek Wieczerzak z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda może uchylić decyzję starosty lub ją utrzymać w mocy. Jeśli utrzyma, to przedsiębiorca może oddać sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w razie kolejnego niekorzystnego dla niego orzeczenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Natomiast jeżeli wojewoda uchyli decyzję Romana Cholewy, wówczas starosta będzie musiał ponownie rozpatrzyć prośbę przedsiębiorcy o pozwolenie na budowę, biorąc pod uwagę zastrzeżenia wojewody.