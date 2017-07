Z imprezy wrócił nie swoim samochodem. Jeździł nim dwa dni

Pokrzywdzony zorientował się, że został okradziony i szybko zgłosił to policji. Funkcjonariusze poszukując auta kilka ulic dalej odnaleźli pojazd, który był zamknięty na klucz. Samochód posiadał uszkodzenia jednej z opon i błotnika. Nie udało się jednak odnaleźć i zatrzymać domniemanego sprawcy kradzieży i odzyskać kluczyków.

Kolejnego dnia pojazd znów zmienił miejsce parkowania. Policjanci odnaleźli go kilkaset metrów od poprzedniego miejsca, w którym był pozostawiony. Tym razem złodziej został zatrzymany i dowieziony na komendę.

Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do kradzieży. Nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. Jak określił – nie był do końca świadomy tego co zrobił.