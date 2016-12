Budżet obywatelski w Lubartowie. 14 szans na pieniądze

To już druga edycja budżetu obywatelskiego w Lubartowie. – Przeznaczymy na niego z przyszłorocznego budżetu 638 tys. zł, czyli 1 proc. dochodów własnych miasta – mówi burmistrz Janusz Bodziacki. 9-osobowy zespół oceniający przygotował końcową listę 14 projektów dopuszczonych do głosowania.

W tym roku mieszkańcy zgłosili 18 projektów. Cztery z nich odpadły, bo nie spełniały wymogów formalnych. – Cieszę się, że wprowadzona możliwość zgłaszania zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczą przedłożone przez nich wnioski. Naszym zadaniem jest dokonanie ich wstępnej oceny i zadbanie o to, aby projekty obywatelskie nie kolidowały z planowanymi przez miasto realizacjami lub ich nie powielały – mówi Piotr Turowski, członek 9-osobowej komisji oceniającej.

Decyzja o tym, które z projektów trafią do realizacji, należy do mieszkańców. Głosowanie zostało zaplanowane w dniach od 4 do 6 grudnia, w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12 w sali nr 10. Swój głos będzie można oddać na specjalnych formularzach, w godzinach od 8 do 20. W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec stale zamieszkały w Lubartowie, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku budżet obywatelski wyniósł 735 tysięcy złotych. Mieszkańcy zgłosili 14 pomysłów. Ostatecznie w głosowaniu wybrano trzy. – Najwięcej głosów zebrał pomysł przebudowy fontanny w centrum Lubartowa przy ul. Rynek I. Mieszkańcy zdecydowali także o budowie wiaty grillowej nad Wieprzem, monitoringu miejskim, etap I – dodaje burmistrz Bodziacki. Na blisko 19 tysięcy osób uprawnionych do głosowania do urny przyszło jednak tylko 840 mieszkańców.

Na razie żaden z tegorocznych pomysłów nie został zrealizowany. Najwięcej kłopotów sprawia przebudowa fontanny, ze względu na koniecznością opieki konserwatorskiej nad tą inwestycją. Dwa pozostałe projekty, czyli I etap monitoringu miejskiego oraz wiata nad Wieprzem, powinny być ukończone w tym roku. – W razie potrzeby będą prosić radę o wydłużenie terminu realizacji obywatelskich pomysłów – mówi burmistrz.

Projekty obywatelskie powinny być zrealizowany w jednym roku budżetowym. O tym, ile z nich będzie można przeprowadzić, zadecyduje wynik głosowania, a potem pula pieniędzy przeznaczona na BO. Może to być więc nawet kilka mniejszych projektów.