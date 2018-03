Drzewa już wycięte. DK nr 48 szykuje się do zmian

Usunięto ok. 800 drzew, pozostał jeszcze wywóz drewna i usunięcie karp

Remont prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. W ciągu najbliższych dwóch lat ma przebudować ok. 10-kilometrowy odcinek tej drogi. Koszt to ok. 35,3 mln zł.

– Wycięto już drzewa, wkrótce ruszy odhumusowanie gruntu pod drogi serwisowe – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA Lublin.

Usunięto ok. 800 drzew, pozostał jeszcze wywóz drewna i usunięcie karp.

– Wraz z lepszymi warunkami pogodowymi rozpocznie się przebudowa tzw. kolizji z sieciami i instalacjami. Obejmie to prace przy wodociągach, gazociągach, teletechnice i energetyce. Jeśli pogoda pozwoli, rozpoczną się również roboty drogowe, w tym rozbiórki i prace ziemne – dodaje Krzysztof Nalewajko.

Podczas robót dotychczasowa jezdnia zostanie poszerzona do 7 m z jednoczesnym wzmocnieniem konstrukcji do 115 kN/oś, czyli do obsługi 40-tonowych transportów. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami bocznymi, a w miejscu dawnego skrzyżowania z DK19 powstanie rondo.

Skorygowany zostanie przebieg drogi, przebudowane i wyremontowane odwodnienie wraz z remontem czterech mostów. Przebudowane zostaną istniejące zatoki autobusowe i powstaną nowe. Zbudowane zostaną także drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego oraz chodniki. – Wraz z realizacją tych prac zakończy się przebudowa całego ciągu DK48 z Dęblina do Kocka – podsumowuje Nalewajko.