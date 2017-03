Wprawdzie pałacowe pawie z obrzydzeniem spoglądają na marcową pogodę, licząc że lada dzień nadejdzie prawdziwa wiosna. Muzealnicy jednak nie mogą sobie pozwolić na taki luksus. W minionym tygodniu otworzyli nowy sezon, który zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

- Zeszłoroczna rekordowa liczba gości, aż 270 tys. osób, była dla nas czymś niesamowitym. Wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę przed tegorocznym sezonem, ale jestem przekonany, że liczne wydarzenia i atrakcje, które teraz przygotowaliśmy zaspokoją różnorodne gusta i zachęcą wszystkich do odwiedzenia naszego muzeum - mówi Adam Kościańczuk z Muzeum Zamoyskich. - Rok 2017 będzie wyjątkowy pod względem wystaw, zaczynając od fotografii i malarstwa, a na szkle uranowym kończąc. Nie zabraknie nowości, takich jak zwiedzanie dedykowane dla rodzin z dziećmi w każdą sobotę o godz.12, wyjazdowych warsztatów edukacyjnych i lekcji muzealnych tylko dla dorosłych.

Orły, sokoły i pejzaże

Nie wiecie, jak zagospodarować pierwszy wiosenny weekend? Jedźcie do Kozłówki. - Sezon zaczynamy wystawą „Orły, sokoły... w obiektywie”. Zostaną na niej przedstawione fotografie ptaków łowczych, czyli ptaków drapieżnych, układanych i używanych do polowania - wyjaśnia Adam Kościańczuk. Zdjęcia były wykonywane w Polsce, w Świętym Antonie na Słowacji, ale są też fotografie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wykonane podczas Festiwalu Sokolniczego w Abu Dhabi. - Naszych gości przywita też pointer, pies podsokoli - dodaje Kościańczuk.

Galeria Sztuki Socrealizmu

Po podziwianiu drapieżników złapanych w kadr można przejść do Galerii Sztuki Socrealizmu. W przybytku pełnym symboli „jedynie słusznego ustroju” zainstalowała się i już działa wystawa „Współczesny Pejzaż Miejski”.

- W sezonie turystycznym w 2017 roku mamy przyjemność zaprezentować w Galerii Sztuki Socrealizmu kolejny pokaz prac artystycznych ze zbiorów własnych muzeum, których tematem przewodnim jest krajobraz polskich miast. Ten popularny gatunek twórczości plastycznej, zwany inaczej wedutą (z włoskiego veduta - widok - przyp.aut.), rozpowszechniony w Europie od XVIII wieku, jest także licznie reprezentowany w kozłowieckiej kolekcji XX-wiecznej sztuki współczesnej - dodaje Kościańczuk.

W ekspozycji dominują przede wszystkim widoki „starej” i nowej Warszawy, uzupełnione motywami zaczerpniętymi z Gdańska, Łodzi czy Bystrzycy Kłodzkiej. Prezentowane prace wykonane zostały w pracowniach znanych polskich artystów-plastyków: Bronisławy Wilimowskiej, Krystyny Cękalskiej, Stanisława Żółtowskiego, Mariana Puchalskiego, Aleksandra Sołtana czy Janusza Wildena.

Manewry kulinarne

1 maja muzeum zaprasza na Strażacką Majówkę i Manewry Kulinarne. - Jest to nawiązanie do tradycji strażackich Aleksandra Leszka Zamoyskiego, założyciela straży pożarnej w Kozłówce - mówi Adam Kościańczuk. Tego dnia będzie coś dla ducha i ciała. Druhowie-strażacy pokażą, jak szybko wskakują w ogień i jaki mają sprzęt. Natomiast dla smakoszy przygotowano nie lada ucztowanie, czyli festiwal kuchni polowych.

To nie koniec majowych atrakcji. 18 maja ruszy wystawa „Magia uranowego szkła”. Eksponaty wystawione w muzeum pochodzą z prywatnej kolekcji ambasadora Republiki Peru w Polsce, Alberto Salas Barahony.

20 maja jak zwykle Kozłówka zaprasza na Noc Muzeów, czyli bezpłatne zwiedzanie pałacowej ekspozycji w towarzystwie dam w strojach z epoki. A 27 dnia tego miesiąca muza Erato na chwile wpadnie do muzeum. A to za sprawą „Poetyckiej Kozłówki”, czy otwartego spotkania miłośników poezji z całej Polski.

Stolica myśliwych

Czerwiec rozpocznie się Dniem Dziecka, czyli tańszymi biletami, grami i zabawami dla dzieci. Doskonała okazja, aby pociechy oderwać od tabletów, komórek i innych gadżetów.

Na 9 czerwca zaplanowano otwarcie wystawy „Chwal ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa”. Ekspozycja jest nawiązaniem do wpisu sokolnictwa na listę niematerialnego dziedzictwa oraz starań wpisania na listę UNESCO. Przypomnienie o polskiej tradycji sokolnictwa, w tym o użytkowej roli sokołów.

24 czerwca Kozłówka na chwilę stanie się stolicą myśliwych. A to za sprawą Walnego Zjazd Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. Samo w sobie spotkanie jest ciekawe dla jego uczestników. Ale już 25 czerwca, podczas Dnia Kultury Łowieckiej, będzie naprawdę interesująco. - W programie znajdą się m.in. wyjątkowa Msza święta hubertowska w oprawie muzyki łowieckiej, pokaz psów ras myśliwskich, a także pokaz ptaków drapieżnych. Poza tym, każdy będzie mógł skosztować potraw kuchni myśliwskiej, takich jak grochówka z dodatkiem dziczyzny, bigos i gulasz myśliwski - dodaje Adam Kościańczuk.

Imieniny

„Pejzaż z Wisłą w tle” (otwarcie 7 lipca) to wystawa prezentująca XX-wieczne polskie malarstwo, rysunek i grafikę, którego głównym tematem jest rodzimy krajobraz oraz Wisła. - Nasza wystawa wpisuje się w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły, ustanowione przez polski Sejm uchwałą z 22 czerwca 2016 roku - wyjaśnia Adam Kościańczuk. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną obiekty własne oraz wybrane eksponaty ze zbiorów polskich muzeów, m.in. Muzeum Lubelskiego, Muzeum Chełmskiego, Muzeum Nadwiślańskiego.

Imieniny Róży i Anieli to tradycyjnie święto w muzeum, czyli celebrowanie pamięci o dwóch wspaniałych kobietach z rodu Zamoyskich: Anieli z Potockich Zamoyskiej, żonie Konstantego, I ordynata kozłowieckiego oraz Róży z Potockich Zamoyskiej, żonie Stanisława i matce Adama, II ordynata. - Były to kobiety dobre i łagodne, cenione i kochane przez rodzinę, przyjaciół oraz służbę i pracowników majątku. Miłością darzyły wszystko, co piękne i dobre: dzieci, kwiaty, sztukę. Właśnie w tych aspektach przywołamy o nich pamięć - mówi Adam Kościańczuk.

Sport, fotografie i instalacje

W sierpniu Kozłówka chce pokazać swoje sportowe oblicze. - Zorganizujemy zajęcia sportowe, zabawy z piłką, spotkania z zawodowymi sportowcami, prelekcje na temat zdrowego trybu życia również w nawiązaniu do Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w którym działali Zamoyscy - dodaje Adam Kościańczuk. Organizacja w tym roku obchodzi 150. rocznicę utworzenia.

5 sierpnia Leszek Mądzik w plenerze ogrodów pałacowych zaprezentuje wystawę fotografii „Sacrum Miejsca”.

Od 3 do 10 września, w ramach Festiwalu Land Art, Kozłówka będzie gościć artystów z całej Europy. Intensywnie pracować będą nad realizacjami, do których tworzenia użyją tylko materiałów pochodzących ze środowiska naturalnego - drewniane bale, korzenie, gałązki wikliny, rozmaite kamienie, ścinki kory, gont. W różnych zakątkach zespołu pałacowo parkowego powstaną niezwykłe instalacje.

W strojach z epoki

W październiku muzeum zaprosi na nocne eskapady z duchem Marii z Granowskich. Na 5 listopada zaplanowano Dzień Otwartych Drzwi, czyli bezpłatne zwiedzanie pałacowej ekspozycji w towarzystwie dam w strojach z epoki. Dodatkowe atrakcje (jakie, to na razie tajemnica) będą czekać na dziedzińcu muzeum.

3 grudnia to zamknięcie sezonu. W tym ostatnim dniu muzeum organizuje akcję „Karma Wraca II”, czyli bezpłatne zwiedzanie pałacu za dary dla czworonogów ze schronisk.

A coś dla dorosłych...

Rzeczywiście, jest o coś dla dorosłych. Warsztaty „Herbatka u hrabiostwa”. - Podczas tych warsztatów można zakosztować klimatu XIX wieku. Zobaczyć, jaką modę preferowano 200 lat temu, co służyło za kobiecą bieliznę, jakie potrawy królowały na pałacowych stołach, jak wyglądał flirt i jakich technik używano, by poderwać płeć piękną. A wszystko przy dźwiękach pięknej salonowej muzyki, w towarzystwie gorących napojów i słodkiego poczęstunku - dodaje Adam Kościańczuk.