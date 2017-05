Lublin: Nowy most na Bystrzycy i ulica Muzyczna. Otwarcie już w tym tygodniu

Cała trasa jest praktycznie gotowa, ma też pozwolenie na użytkowanie.

– Musimy tylko poczekać aż pozwolenie stanie się prawomocne – wyjaśnia Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Droga ma być otwarta w tym tygodniu, chociaż jeszcze nie dziś.

Wcześniej trzeba jeszcze uprzedzić parkujących tu kierowców, że nie będą mogli zostawiać swoich samochodów. To oni są tu największymi przegranymi, bo przy „starej” Muzycznej parkowało wiele samochodów, choć większość nieprzepisowo. W ramach inwestycji nie powstało tu ani jedno miejsce parkingowe. Ratusz tłumaczy, że nie było na to miejsca. Na kierowców czeka też inna niespodzianka: z ul. Muzycznej nie da się już skręcić w lewo w ul. Szczerbowskiego.

Przez nową Muzyczną i most 700-lecia Lublina dotrzemy do stadionu i dalej do ronda Sportowców, skąd można zjechać na przykład do dworca kolejowego lub skręcić do pl. Bychawskiego. Dla jadących Głęboką nie ma krótszej trasy na dworzec.

Nowa droga ma jedną jezdnię z czterema pasami. Dla każdego kierunku jazdy wyznaczone są dwa pasy, ale tylko jeden ogólnodostępny, bo drugi zarezerwowany jest dla komunikacji miejskiej. Jej przystanki wyznaczono przy szkole muzycznej. Mają tu stawać trolejbusy linii 152 i 154, których trasy nie będą już przebiegać przez ul. Narutowicza, gdzie mniej będzie przez to przesiadek.

Trolejbusy na Muzyczną miały trafić zaraz po jej otwarciu, ale jednak nie trafią. Miasto pytane o nowy termin nie podaje konkretnej daty.

– To termin jesienny, być może późnowakacyjny – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego i tłumaczy to procedurami związanymi z odbiorem i przekazaniem do użytku nowej trakcji trolejbusowej.

Z obu stron nowej drogi poprowadzone zostały ścieżki rowerowe. Są one połączone z trasą biegnącą przy bulwarze nad Bystrzycą. Z obu stron poprowadzone są też chodniki. Piesi przekroczą jezdnię przy skrzyżowaniu z Nadbystrzycką i na nowym przejściu z sygnalizacją świetlną „na przycisk” w rejonie szkoły muzycznej.

Nowa trasa, wraz z mostem ma 757 m długości, z czego most ma 96 m. Inwestycja kosztowała 41,9 mln zł. Jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów.

Kiedyś, jak będzie za co

W planach miasta jest również przedłużenie trasy będącej ciągiem ul. Głębokiej, Muzycznej i Stadionowej i kończącej się na rondzie Sportowców, czyli skrzyżowaniu z Krochmalną. Jej kontynuacja miałaby biec tunelem pod torami kolejowymi, a dalej biec śladem dzisiejszej ul. Wojennej. Prezydent miasta zastrzega, że to bardzo odległe plany.