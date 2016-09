Nowa droga. Z Łucki szybciej do Lubartowa

Nową drogą i dalej „serwisówką” mieszkańcy Łucki mogą łatwiej dojechać do krajowej „19” (fot. UG Lubartów)

Trwają przygotowania do odbioru technicznego nowej drogi w Łucce. Mieszkańcy już po niej jeżdżą. Chodzi o nową drogę gminną. Jest to tzw. droga zbiorcza wraz z łącznikami do ul. Lubelskiej oraz „serwisówką” wzdłuż drogi krajowej.