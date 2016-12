Pasjonaci z Stowarzyszenia Historycznego im. 8. Pułku Piechoty Legionów otwierają Muzeum Pałacowe w Kocku. – Od kilku lat prowadziliśmy Izbę Muzealną w Kocku, które ma dość ciekawą ekspozycję pochodzącą z I i II wojny światowej. Jednak losy tak się potoczyły, że musieliśmy opuścić siedzibę przy ul. Marcina Stępnia. Od sierpnia szukaliśmy nowej lokalizacji – mówi Kamil Zydlewski z kockiego stowarzyszenia.

Pomocną dłoń podało starostwo lubartowskie oraz Dom Pomocy Społecznej w Kocku. – W murach tego ostatniego organizujemy nowe Muzeum Pałacowe – dodaje Zydlewski. Już trwa organizacja ekspozycji w murach XVIII-wiecznego pałacu Jabłonowskich przy ul Kościuszki 1.

Do dziś pasjonatom udało się zgromadzić 3,5 tys. eksponatów pochodzących od różnych darczyńców i z różnych miejsc. – Wszystkie te artefakty łączy jeden mianownik – przybliżają historię Lubelszczyzny począwszy od XVII wieku, aż do czasów ostatnich wojen światowych – dodaje Zydlewski. Najstarsze, XVII-wieczne eksponaty, będą wystawione w sali rycerskiej i balowej, te z XVIII i XIX wieku w sali księżnej Jabłonowskiej, a z I i II wojny światowej w sali niebieskiej.

Stowarzyszenie zwraca się do wszystkich, którzy chcieliby pomóc w realizacji tej inicjatywy, o pomoc materialną, przekazywanie przedmiotów, jak i finansową. – Niestety nie ma nic za darmo. Jako instytucja, która działa dla dobra ludzi, ponosimy duże koszty utrzymania Mamy już podpisane porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum miasta Kołobrzeg oraz z 12 organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi w całej Polsce – dodaje Lech Koksa.

Lekcja w muzeum

Od połowy stycznia ruszy projekt lekcji muzealnych pod nazwą żywe ferie zimowe. – Dzieci będą mogły spędzić 2 godziny na nauce pisania piórem gęsim, strzelania z łuku i fechtunku. Nauczycielem będzie przewodnik przebrany w kontusz i żupan. Dla starszych jest przygotowywany cykl 20 prelekcji, m.in. „W sypialni u księżnej, czyli sekrety alkowy” czy „W pałacowej kuchni, czyli nalewki i miody – jak robić i co pić”. Oczywiście nie zabraknie też tematów związanych z gen. Kleebergiem i jego żołnierzami. Wszystkie prelekcje są przewidziane na 2 godziny. Już dziś prowadzimy zapisy się dla grup i osób indywidualnych. Zamówienia można kierować na adres muzeumkock@wp.pl oraz pod nr tel. 508719723 – dodaje Lech Koksa z muzeum.

Stowarzyszenie chce otworzyć wnętrza dla zwiedzających od 15 stycznia. Muzeum będzie czynne od wtorku do niedzieli w sezonie od marca do września, w godzinach od 9 do 17. W miesiącach zimowych, od października do kwietnia, będzie można je zwiedzać od 10 do 16, od poniedziałku do soboty.