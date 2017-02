W Lubartowie będą rozdawać tęczowe pączki. To reakcja na wystawę "Stop dewiacji"

Tęczowe pączki i rozmowa – to pomysł Kampanii Przeciw Homofobii na tłusty czwartek w Lubartowie. Jest to reakcja na wystawę Fundacji Życie i Rodzina „Stop dewiacji”. Ekspozycję już zniszczono zaledwie po jednym dniu od powieszenia na lubartowskim rynku.

Wystawa Fundacji Życie i Rodzina, która swoje tourne po Polsce rozpoczęła w sierpniu 2016 roku, dotarła tym razem do Lubartowa.

– Homofobiczne banery można oglądać przed Lubartowskim Ośrodkiem Kultury. Dziś, 23 lutego, organizujemy tam happening. Na przechodniów będą czekały tęczowe pączki rozdawane z okazji tłustego czwartku – mówi Mirosława Makuchowska z KPH.

– Postanowiliśmy podejść do problemu wystawy z humorem. Stąd pomysł tęczowych pączków. Same pączki to jednak za mało. Dlatego rozdawaniu słodyczy będzie towarzyszyć rozmowa. Planujemy odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych, jakie zostanie nam zadane. Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi oraz bezpośredni kontakt z osobami LGBT przekona mieszkańców i mieszkanki Lubartowa, że wystawa „Stop dewiacji” nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – dodaje.

- Jeżeli happening ma charakter pokojowy, to absolutnie nie mamy nic przeciwko. W naszym kraju jest wolność słowa, której nam odmawia się. Wielokrotnie już niszczono nasze banery, nawet podczas oficjalnych, pokojowych protestów – mówi Jacek Januszewski, z Fundacji Życie i Rodzina. – Dlatego będziemy obserwować dzisiejsze wydarzenia na lubartowskim rynku. Tym bardziej, że w Lubartowie już raz nasza wystawa została zerwana – dodaje.

Przedstawicieli organizacji KPH będzie można spotkać 23 lutego przed Lubartowskim Ośrodkiem Kultury między godziną 13.30 a 15:30.

Lubartów to trzecie miasto w województwie lubelskim, do którego dotarła wystawa Fundacji Życie i Rodzina. Wcześniej banery można było zobaczyć w Lublinie i Radzyniu Podlaskim. Wystawa wisiała również w Opocznie, Krakowie i Kielcach. Wystawa będzie dostępna do 3 marca.