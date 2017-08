Aby otrzymywać świadczenie 500 plus w nowym okresie zasiłkowym, który zacznie się w październiku, trzeba ponownie złożyć wniosek; złożenie go w sierpniu gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczeń – przypomina szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

– Jeśli osoby, które pobierają świadczenia w ramach programu 500+ złożą wniosek do końca sierpnia, zachowają ciągłość w ich wypłacaniu. Wnioski można też jednak złożyć jeszcze do końca września lub do końca października, ale wtedy świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem – tłumaczy Magdalena Suduł, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. – W przypadku złożenia wniosku w listopadzie, wyrównanie już nie przysługuje. Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków, co jest znacznie wygodniejsze i szybsze.

Rzeczniczka dodaje, że od 1 sierpnia do lubelskiego MOPR-u trafiło ponad 13 tysięcy wniosków.

Z kolei minister Rafalska podkreśliła, że wśród beneficjentów programu jest duża grupa rodzin, które korzystają ze świadczenia 500 plus w oparciu o kryterium dochodowe.

– Sytuacja tych rodzin jest trudniejsza niż pozostałych, bo na pierwsze dziecko otrzymujemy świadczenie, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę. A październik to jest dla rodzin miesiąc, w którym wydatki na dzieci są większe niż w innych miesiącach, bo we wrześniu jest początek roku szkolnego, co wiąże się ze sporymi wydatkami – powiedziała.

Szefowa MRPiPS poinformowała też, że dotychczas w całej Polsce złożono ponad 1,2 mln wniosków; ponad 400 tys. wpłynęło online.

Oceniła, że spływ wniosków jest dobry. Dodała, że liczba składanych wniosków stale rośnie, ale do tego, żeby było złożonych 2,6 mln – do tylu rodzin obecnie trafia ta pomoc – jeszcze „kawałek drogi”.