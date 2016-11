Lubelskie: Brakuje pieniędzy na 500 plus

O 45 mln zł na realizację programu Rodzina 500 plus poprosił Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Nie ma pieniędzy na wypłaty części grudniowych świadczeń. W sumie w kasach dziesięciu województw brakuje ponad pół miliarda złotych.

– Okazało się, że rodzin, które wnioskują o świadczenia, jest więcej niż początkowo zakładaliśmy – tłumaczy Mariusz Kidaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Od kwietnia do końca października gminy z naszego regionu wypłaciły w ramach programu Rodzina 500 plus ponad 842 mln zł. Do końca roku ta kwota ma wynieść 1 mld 42 mln zł.

W województwie lubelskim do tej pory świadczenia otrzymało blisko 148 tys. rodzin. 102 tys. z nich otrzymuje pieniądze na pierwsze dziecko (spełnia kryterium dochodowe – poniżej 800 zł na osobę).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że wystąpiło już do ministra finansów o uruchomienie dodatkowych środków na wypłaty. Resort zapewnia, że świadczenia zostaną wypłacone w terminie.