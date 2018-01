Miejskie autobusy z Lublina dojadą znacznie dalej. Wydłużą trzy linie

Do Nasutowa, Krasienina oraz Żulina zaczną kursować po feriach autobusy lubelskiej komunikacji miejskiej. Na tym się nie skończy, bo podlubelskie gminy budują już przystanki, do których mogą być w przyszłości wydłużone trasy kolejnych linii autobusowych.

– To świetna wiadomość – cieszy się jeden z mieszkańców Krasienina. – Teraz, żeby dostać się do Lublina trzeba jechać busem i na dworcu PKS przesiadać się w miejski autobus.

Po feriach wydłużone mają być trasy trzech linii autobusowych kursujących na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. – Linia 44 zostanie wydłużona do Krasienina, linia 24 będzie jeździć do Nasutowa, natomiast linia 74 do Ciecierzyna i Żulina – wylicza Krzysztof Urbaś, wójt gminy Niemce. – Ta komunikacja jest bardzo wyczekiwana przez naszych mieszkańców. Teraz, kiedy umowy są już podpisane, możemy wykorzystać część pieniędzy z ZIT-u na zawrotki dla autobusów i „Park and Ride” postojowe.

Na każdej ze wspomnianych linii wydłużonych zostanie dziewięć kursów. Pasażerowie będą płacić tyle samo, co za przejazd po Lublinie.– Bilet będzie w cenie miejskiego biletu – zapowiada wójt. Gmina będzie dopłacać do tych kursów około 1 mln złotych rocznie.

W planie jest wydłużenie tras kolejnych linii autobusowych. Ościenne gminy planują już budowę węzłów przesiadkowych, do których miałyby dojeżdżać autobusy z Lublina. Gmina Konopnica zamierza zbudować taką pętlę w Kozubszczyźnie, obok stacji kolejowej Motycz. Miałaby tam dojeżdżać część autobusów kończących teraz kursy na pętli na Węglinie.

– Chcemy dogadać się z ZTM w Lublinie – przyznaje Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica, który przymierza się już do budowy pętli. – Przetarg chcemy ogłosić w drugiej połowie roku – zapowiada. Wraz z pętlą dla autobusów powstać ma parking i stacja Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Pętla w Konopnicy to jeden z przystanków planowanych w ramach unijnego projektu. – Z którego mają zostać przebudowane pętle: Mętów, Wygodna, Tomaszowice, Jastków, Dominów i Ciecierzyn – wylicza Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego i potwierdza, że Lublin jest gotów do rozwoju siatki linii podmiejskich. – W chwili obecnej na mocy porozumień międzygminnych komunikacją miejską objęte są wszystkie gminy sąsiednie poza gminą Strzyżewice.

Jeden z nowych węzłów przesiadkowych powstać ma przy dworcu kolejowym w Niedrzwicy Dużej. – Na ten węzeł planujemy przekierować ruch busów kursujących przez Niedrzwicę – mówi zastępca wójta, Bartosz Dąbrowski. Do nowej pętli nie dotrą jednak miejskie autobusy, chociaż gmina rozważała wydłużenie tam kursów linii 8 kończących się teraz w Krężnicy Jarej. Władze uznały jednak, że gminie się to nie opłaci. – Dopłata, którą musielibyśmy pokryć byłaby niewspółmierna do korzyści – przyznaje Dąbrowski i zapowiada, że niedrzwicki węzeł będzie nastawiony na transport kolejowy jako alternatywę dla busów.