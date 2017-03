Opole Lubelskie: Tną drzewa, żeby było szerzej

Wycinka drzew prowadzona przez miasto nie ma nic wspólnego z „lex Szyszko”. – Wycinka planowana była już wcześniej, a pozwolenie gmina uzyskała w lutym ubiegłego roku – mówi Krzysztof Ryczek z Urzędu Miasta Opole Lubelskie.

Drzewa nie zostały wycięte bez celu. Mieszkańcy od lat skarżyli się na ciasnotę i apelowali o przebudowę tej ulicy. Szczególnie narzekali kierowcy, którzy mieli spore problemy, aby wyminąć się z autem jadącym z przeciwka.

– Inwestycja rozwiąże problem z przejazdem ul. Puławską na odcinku od skrzyżowania z ul. 25-lecia do skrzyżowania z ul. Targową i Rzemieślniczą. Lewa strona ulicy, wzdłuż bloków, jest stale zajęta przez parkujące samochody, co praktycznie uniemożliwia wyminięcie się aut jadących z przeciwnych kierunków. W przypadku szerszych samochodów, np. busów, manewr wyminięcia jest niewykonalny. Stąd konieczność poszerzenia drogi i stworzenia miejsc parkingowych – dodaje Dariusz Wróbel, burmistrz Opola. Przy okazji przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacja.

Według harmonogramu, do końca kwietnia ma być wykonany projekt budowlany sieci, a do połowy czerwca potrwają wszelkie procedury formalne konieczne do rozpoczęcia prac. Same roboty ruszą w drugiej połowie roku. Całość prac sfinansowana będzie z budżetu gminy.

Na tym newralgicznym odcinku przebudowane zostaną także oba chodniki. – Z chodnika po prawej stronie zostaną usunięte drzewa. Zastąpi je kilkanaście nowych nasadzeń – klonów – które posadzimy niżej, między blokiem a skarpą. Chodniki będą wykonane z nowej kostki brukowej, a ich krawężniki zostaną obniżone, co umożliwi wjazd samochodów.

– Wyodrębniony zostanie 3-metrowy pas drogowy. Miejsce wyznaczone innym kolorem kostki brukowej służyć będzie do zatrzymywania się i postoju aut – dodaje Ryczek.

W ramach przebudowy cała, 282-metrowa ulica Puławska, od skrzyżowania z ul. Lubelską, otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną, a 7 zjazdów wykonanych zostanie z kostki brukowej o grubości 8 cm.

Przy okazji tych prac gmina wymieni na całym odcinku tej ulicy sieć wodociągową i sanitarną. Nowe rury pozwolą na bezawaryjną eksploatację sieci przez następnych kilkadziesiąt lat.