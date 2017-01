"Pedagogika dumy" zamiast "pedagogiki wstydu". Co będą oglądać uczniowie

45-minutowy obraz to opowieść o tragicznych losach polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w czasie II wojny światowej. Opisuje niemieckie akcje pacyfikacyjno-wysiedleńcze oraz walkę zbrojną oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. W filmie wykorzystano wypowiedzi byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin i historyków, a także inscenizowane sceny oraz animację komputerową. Obraz powstał dzięki staraniom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przy współpracy z Telewizją Polską S. A. TVP3 Lublin.

– Apelujemy do dyrektorów kin regionu o podjęcie inicjatywy organizacji bezpłatnych seansów dla szkół. Informujemy, że szkoły zainteresowane wykorzystaniem filmu w pracy dydaktycznej będą mogły otrzymać jego bezpłatne egzemplarze – podkreślał tuż przed premierą Sławomir Zawiślak, prezes ŚZŻAK Okręg Zamość główny inspirator stworzenia obrazu. – ŚZŻAK Okręg Zamość wykona i bezpłatnie przekaże egzemplarze filmu wszystkim zainteresowanym szkołom.

Film spodobał się także wojewodzie.

– Wpisuje się on w pedagogikę dumy. Przez kilkanaście lat mieliśmy w Polsce pedagogikę wstydu. Polska to nie wstyd. Bycie Polakiem to powód do dumy – podkreśla na nagraniu udostępnionym w internecie Przemysław Czarnek. I dodaje: – Film będzie pokazywany we wszystkich szkołach na terenie województwa lubelskiego, a mam nadzieję, że i w Polsce. Mamy świetnego kuratora oświaty, który jeśli chodzi o historię to będzie w to inwestował.

Kuratorium nie może narzucić szkołom, jakie filmy mają być wyświetlane uczniom. Może natomiast rekomendować pokazanie konkretnego obrazu.